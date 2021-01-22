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Биткоин упал ниже $30 тыс.

22.01.2021 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Биткоин снова не дает расслабиться своим владельцам: в пятницу, 22 января, он упал ниже $30 тыс. После исторического максимума в $42 тыс. две недели назад криптовалюта начала отступать, чем вызвала новую волну подозрений в свой адрес, пишет Bloomberg.



Изначально цифровая монета упала на 7,7% — до $28 818, но затем стабилизировалась на уровне $30 тыс. В итоге крупнейшая криптовалюта переживает одну из худших недель за последний год. Аналитики прогнозируют, что цена монеты продолжит падать — до $20 тыс.

Рост биткоина 8 января до рекордной отметки почти в $42 тыс., по мнению одних экспертов, сигнализирует о том, что криптовалюты становятся все более популярным направлением инвестиций. Но другие видят в этом не больше чем спекулятивную манию, поскольку цифровая монета за последний год выросла более чем в три раза.

Некоторые стратеги настроены еще более скептически. Например, UBS Global Wealth Management недавно предупредил: в конечном итоге ничто не может остановить исчезновение цифровых валют на фоне регуляторных угроз и конкурентов со стороны центрального банка.

Тем временем в начале года Forbes опубликовал список новых криптомиллиардеров. Все они удачно вложились в биткоин как раз на волне его недавнего рекордного роста.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Биткоин снова не дает расслабиться своим владельцам: в пятницу, 22 января, он упал ниже $30 тыс. После исторического максимума в $42 тыс. две недели назад криптовалюта...
 
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