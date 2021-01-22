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Человек, который поджог себя у Дома правительства в Минске, жив
Источник материала: Хартия'97
Человек, который поджог себя у Дома правительства в Минске, жив
Медики диагностировали у него ожог более чем 50% тела.
Официальный телеграм-канал
- Пострадавший на площади Независимости человек находится без сознания. При первичном осмотре сотрудники скорой помощи диагностировали у него более 50 процентов ожогов. Медицинские работники скорой помощи, транспортировали пострадавшего в Республиканский ожоговый центр.
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Медики диагностировали у него ожог более чем 50% тела.
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