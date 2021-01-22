Источник материала: Хартия'97

Человек, который поджог себя у Дома правительства в Минске, жив 22.01.2021, 12:16

Медики диагностировали у него ожог более чем 50% тела.

Официальный телеграм-канал Минздрава прокомментировал самоподжог на площади Независимости в Минске:

- Пострадавший на площади Независимости человек находится без сознания. При первичном осмотре сотрудники скорой помощи диагностировали у него более 50 процентов ожогов. Медицинские работники скорой помощи, транспортировали пострадавшего в Республиканский ожоговый центр.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .