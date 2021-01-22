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Bloomberg узнал, что Кремль готовит для Навального
Источник материала: Хартия'97
Bloomberg узнал, что Кремль готовит для Навального
Руководство РФ боится массовых протестов.
Кремль не рассчитывал на возвращение оппозиционера Алексея Навального в Россию из Германии — и теперь готовит ему тюремный срок, опасаясь протестов, похожих на белорусские. Об этом узнал
2 февраля, как пишет Bloomberg, Навальный может получить до 3,5 лет колонии по делу «Ив Роше», еще до десяти лет ему могут назначить по делу о мошенничестве с пожертвованиями ФБК. Таким образом, в сумме политик может сесть на 13,5 лет. По данным агентства, Кремль надеется, что после приговора Навальному протестное движение потеряет свою активность.
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Руководство РФ боится массовых протестов.
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