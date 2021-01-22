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Bloomberg узнал, что Кремль готовит для Навального

22.01.2021 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Bloomberg узнал, что Кремль готовит для Навального

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  • 22.01.2021, 11:50
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Bloomberg узнал, что Кремль готовит для Навального
Алексей Навальный

Руководство РФ боится массовых протестов.

Кремль не рассчитывал на возвращение оппозиционера Алексея Навального в Россию из Германии — и теперь готовит ему тюремный срок, опасаясь протестов, похожих на белорусские. Об этом узнал Bloomberg от двух источников, близких к администрации президента РФ.

2 февраля, как пишет Bloomberg, Навальный может получить до 3,5 лет колонии по делу «Ив Роше», еще до десяти лет ему могут назначить по делу о мошенничестве с пожертвованиями ФБК. Таким образом, в сумме политик может сесть на 13,5 лет. По данным агентства, Кремль надеется, что после приговора Навальному протестное движение потеряет свою активность.

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Руководство РФ боится массовых протестов.
 
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