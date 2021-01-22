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Литва выступает за активный и влиятельный ЕС, который должен помогать белорусам

22.01.2021 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Литва выступает за активный и влиятельный ЕС, который должен помогать белорусам

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  • 22.01.2021, 11:50
Литва выступает за активный и влиятельный ЕС, который должен помогать белорусам
Фото: charter97.org

Габриэлюс Ландсбергис призвал к более амбициозным целям при реализации политики соседства.

Литва последовательно стремится к укреплению «единого, геополитически активного, влиятельного Европейского союза», который помогал бы белорусскому гражданскому обществу добиваться демократических перемен, защищал территориальную целостность Украины, реагировал на глобальные нарушения прав человека и укреплял международное сообщество на основе верховенства права. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис на встрече с послами стран ЕС в Вильнюсе 21 января, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства, сообщает naviny.by.

По его словам, в этом контексте литовская внешняя политика стремится к сбалансированности и открытости.

Отвечая на глобальные вызовы, внешняя политика ЕС должна базироваться на ценностном подходе, считает Ландсбергис. Он призвал Евросоюз к более амбициозным целям при реализации политики соседства и реагированию на ожидания стран, стремящихся к сближению с ЕС, что, по мнению главы литовской дипломатии, особенно важно в преддверии мартовского саммита Восточного партнерства.

Министр представил также позицию Литвы по Белорусской АЭС и проинформировал о переговорах со странами-соседями по вопросу отказа от покупки электроэнергии из Беларуси.

«Мы надеемся, что ЕС возьмет на себя ведущую роль в разработке общих рекомендаций и правил защиты энергетического рынка ЕС и его граждан», — сказал Ландсбергис.

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Габриэлюс Ландсбергис призвал к более амбициозным целям при реализации политики соседства.
 
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