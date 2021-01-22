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«Мозг» российской противоракетной обороны стал думать в 10 тысяч раз быстрее

22.01.2021 12:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Многофункциональная РЛС «Дон-2Н», наиболее сложный элемент ПРО России, прошел модернизацию. В результате вычислительная система станции выросла в 10 тысяч раз, и она стала вчетверо меньше. Об этом пишет «Российская газета».


Фото: wikipedia.org

По словам командира соединения противоракетной обороны генерал-майора Сергея Грабчука, сейчас завершается модернизация приемной и передающей частей РЛС, на объекте монтируют и налаживают новое оборудование. А новый модернизированный командно-вычислительный пункт уже завершен.

Этот пункт работает на новой системе «Эльбрус-90С» с производительностью порядка 100 миллиардов операций в секунду. Для сравнения, предыдущая система «Эльбрус-2» выдавала не более 12,5 миллиона операций в секунду.

Также новая аппаратура «Эльбруса-90С» занимает в четыре раза меньше площади и потребляет в 40 раз меньше энергии. Благодаря тому, что число блоков и ячеек стало существенно меньше, выросла надежность и ремонтопригодность. Многократное резервирование позволяет значительно снизить время на восстановление боеготовности станции.

Главная задача «Дон-2Н» — обнаруживать, сопровождать, опознавать и рассчитывать траектории баллистических целей и наводить на них противоракеты. Станция заключена в усеченную пирамиду, на гранях которой расположены фазированные антенные решетки — они сканируют пространство на 4 000 километров вокруг и на 40 000 километров (вплоть до ближнего космоса) в высоту. Аппаратура способна засечь предметы размером с теннисный мяч.

 
 
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Станция «Дон-2Н» способна различать объекты на высоте в 40 тысяч километров.
 
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