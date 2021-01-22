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В Гродно пьяная женщина пошла на красный и попала под колеса авто. Она в реанимации

22.01.2021 12:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нетрезвая женщина попала под колеса автмобиля на улице Ольги Соломовой в Гродно, сообщили в ГАИ.


Происшествие случилось вечером 21 января. Установлено, что 24-летний водитель Audi двигался со стороны кольцевой развязки Суворова в направлении улицы Поповича. При проезде регулируемого пешеходного перехода он совершил наезд на 54-летнюю женщину, которая внезапно вышла на дорогу на запрещающий сигнал светофора.


В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в реанимационное отделение больницы. Также выяснилось, что она была пьяна.

 
Теги: Гродно
 
 
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Происшествие случилось вечером 21 января на улице Ольги Соломовой.
 
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