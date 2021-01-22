Эксперты подробно рассказали об итогах конца 2020-го на рынке квартир (есть и общие итоги года)

Источник материала: Tut.by

В четвертом квартале 2020 года в Минске было совершено 2170 сделок купли-продажи, что на 22,7% меньше, чем в третьем квартале 2020 года и на 40,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. А в общем в 2020-м зарегистрирован самый низкий показатель по сделкам за семь лет. Это следует из данных свежей аналитики Национального кадастрового агентства государственного комитета по имуществу Республики Беларусь. Подробные итоги четвертого квартала 2020-го и общий итог всего прошлого года — в материале.





По данным Реестра цен на земельные участки Государственного земельного кадастра, по состоянию на 5 января 2021 года четвертый квартал 2020 года в Минске показал самый низкий квартальный показатель по количеству сделок за последние шесть лет. Значение ниже было отмечено в первом квартале 2015 года — 2052 сделки купли-продажи.





Аналитики Национального кадастрового агентства (НКА) говорят, что доля сделок купли-продажи на первичном рынке в четвертом квартале составляла 12,7%. В целом доля первичного рынка в 2020 году составила 11,7%.

Всего же за 2020 год суммарно было совершено 11 164 сделки купли-продажи. Это самый низкий показатель за последние семь лет (значение ниже было отмечено в 2014 году — 11 134 сделки). Это на 15,2% меньше, чем за 2019 год.





Что происходило на первичном рынке?

По итогам четвертого квартала 2020 года тенденцию к снижению цен на первичном рынке, которая установилась во втором квартале 2020 года, продолжили лишь однокомнатные квартиры.

Средняя цена квадратного метра однокомнатной квартиры на первичном рынке установилась на уровне 1350 долларов за квадратный метр, что на 2,2% меньше, чем в третьем квартале 2020 года. Если сравнивать с первым кварталом 2020 года, то средняя цена снизилась на 11%. По сравнению с четвертым кварталом 2019 года — на 6%.





Про двухкомнатные и трехкомнатные квартиры на «первичке» стоит поговорить отдельно. Так, на протяжении 1−3 квартала средние цены на них снижались от 6% до 13% за квартал, однако в четвертом квартале средние цены достигли уровня средних цен на однокомнатные квартиры: 1340 долларов за метр для двухкомнатных квартир и 1 330 долларов за метр для трехкомнатных квартир. Это на 10% и 22% выше средних цен за третий квартал соответственно.

— Но при разговоре о средних ценах «однушек» и «двушек» на первичном рынке стоит учесть следующий фактор: в четвертом квартале 2020 года с двухкомнатными квартирами на первичном рынке было совершено 29 релевантных сделок, с трехкомнатными 13, в то время как с «однушками» за тот же период было совершено 204 сделки. Учитывая этот фактор, можно с уверенностью сказать, что указанные выше цены на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры не отражают в полной мере реальный уровень цен, — поясняют в Национальном кадастровом агентстве.

В белорусских рублях по итогам четвертого квартала установились следующие цены: средняя цена квадратного метра однокомнатной квартиры по отношению к третьему кварталу 2020 года выросла на 0,6% и составила 3470 рублей за метр, средняя цена на двухкомнатные квартиры выросла на 15,8%, и как итог — 3440 рублей за метр. На трехкомнатные квартиры средняя цена составила — 3390 рублей за метр (изменения по отношению к третьему кварталу составили +22,8%).

Что происходило на вторичном рынке?

На вторичном рынке в четвертом квартале 2020 года зафиксировано снижение цен на все типы квартир.

В долларовом выражении средняя цена квадратного метра на однокомнатные квартиры снизилась на 3,5% по отношению к третьему кварталу и установилась на уровне 1360 долларов за метр, на двухкомнатные цена снизилась на 3,2% и составила 1220 долларов за метр, на трехкомнатные снижение составило 3,4%, и как итог — 1150 долларов за метр.





В рублевом выражении зафиксированы следующие изменения: средняя цена однокомнатной квартиры установилась на уровне 3490 рублей за метр (-0,6% по отношению к третьему кварталу), двухкомнатной — 3130 рублей за метр (-0,3%), трехкомнатной — 2960 рублей за метр (изменений по отношению к третьему кварталу не зафиксировано).

В целом по итогам 2020 года (по состоянию на четвертый квартал) средние цены на вторичном рынке снизились на 6−8% по отношению к четвертому кварталу 2019 года.

Какая ситуация в областных центрах?

В четвертом квартале во всех областных центрах зафиксировано значительное снижение количества сделок купли-продажи.

Лидером по снижению числа сделок стал Гомель: -28,0% по отношению к третьему кварталу, и как итог — 403 сделки. Однако это не помешало ему в очередной раз занять первое место по количеству совершенных сделок среди областных центров. В Гродно количество сделок составило 350 (-23,4% по отношению к третьему кварталу), в Витебске — 342 (-17,0%), в Бресте — 342 (-15,3%), в Могилеве — 343 сделки (-12,1%).





Уже на протяжении пяти лет лидерство по количеству сделок купли-продажи на первичном рынке удерживает Гродно, однако в четвертом квартале этот показатель заметно снизился по сравнению с третьим кварталом: 25,4% в четвертом квартале против 41,4% в третьем квартале.





По итогам года в областных центрах было совершено 8565 сделок, что на 15,6% меньше, чем за 2019 год.

Средняя цена квадратного метра в долларовом выражении снизилась во всех областных центрах кроме Гродно. В Гродно средняя цена квадратного метра по итогам четвертого квартала осталась на уровне третьего квартала и составила 630 долларов за метр. В Бресте средняя цена снизилась на 1,4% по отношению к третьему кварталу и составила 700 долларов за метр, в Витебске — 560 долларов за метр (-1,8%), в Гомеле — 540 долларов за метр (-3,6%). Лидером по снижению цены стал Могилев, здесь снижение составило -6,7%, и как итог — 560 долларов за метр.





— В целом на протяжении 2020 года в областных центрах не отмечалось резких изменений средней цены квадратного метра. Незначительные ежеквартальные снижения средних цен в течение года (1−2%) привели к общему снижению средних цен за год (четвертый квартал 2020 года к четвертому кварталу 2019 года) на 3,5−5%, — говорят в НКА.

В белорусских рублях сложилась следующая ситуация: средняя цена квадратного метра в Бресте осталась без изменений — 1790 рублей за метр, в Витебске средняя цена выросла на 0,7% и составила 1430 рублей за метр, в Гомеле средняя цена также выросла на 0,7% и составила 1390 рублей за метр, в Гродно средняя цена составила 1620 рублей за метр (+2,5% по отношению к третьему кварталу). В Могилеве же зафиксировано уменьшение средней цены на 4,0% по отношению к третьему кварталу 2020 года, и как итог — 1430 рублей за метр.

Какой район Минска был самым дорогим?

По итогам четвертого квартала 2020 года звание самого дорогого района Минска сохранил Центральный — там 1450 долларов за метр.

Далее в порядке убывания расположились следующие районы: Первомайский — 1350 долларов за метр, Советский — 1310 долларов за метр, Московский и Октябрьский — по 1280 долларов за метр, Фрунзенский — 1250 долларов за метр, Ленинский и Партизанский — по 1220 долларов за метр, Заводской — 1140 долларов за метр.

Какой район Минска был самым популярным?

В четвертом квартале 2020 года звание самого популярного среди районов Минска исходя из статистики по количеству сделок купли-продажи, совершенных в нем, сохранил Фрунзенский район: 464 сделки купли-продажи.

Далее в порядке убывания следовали остальные районы: Первомайский — 351, Московский — 280, Октябрьский — 264, Заводской — 213, Центральный — 201, Ленинский — 168, Советский — 161, Партизанский — 68.

Какая улица Минска была самой популярной?

Самой популярной улицей по совершенным сделкам купли-продажи квартир в четвертом квартале 2020 года стала улица Макаенка, где было зарегистрировано 89 сделок купли-продажи. Из них 74 сделки было совершено на первичном рынке в двух новостройках (на Макаенка, 12к, и Макаенка, 12л).

Также чаще всего покупатели отдавали свое предпочтение квартирам в домах, расположенных по проспектам Дзержинского, Рокоссовского, Мира и улице Скрыганова.

Самые дорогие сделки в Минске

Самой дорогой сделкой купли-продажи по общей цене в четвертом квартале 2020 года стала сделка в доме по улице Веры Хоружей, 48а.



Изображение: «Яндекс.Карты»

Цена шестикомнатной квартиры площадью 357,7 квадратного метра составила 610 тысяч долларов (около 1705 долларов за метр).

Самой дорогой сделкой купли-продажи по цене квадратного метра в четвертом квартале 2020 года стала сделка в доме на улице Гастелло, 6.



Изображение: «Яндекс.Карты»

Цена трехкомнатной квартиры площадью 72,2 кв. м составила 280 тысяч долларов (около 3878 долларов за метр).

Самые дорогие сделки в областных центрах

Самой дорогой сделкой купли-продажи по общей цене в четвертом квартале 2020 года среди областных центров стала сделка в Гомеле в доме по улице Сожской, 5.



Изображение: «АгроСтройПром»

Цена трехкомнатной квартиры площадью 75,2 метра составила около 100 тысяч долларов (1330 долларов за метр).

Самой дорогой сделкой по цене квадратного метра среди областных центров стала сделка в Бресте в доме на улице Спортивной, 1.



Изображение: «Яндекс.Карты»

Однокомнатная квартира площадью 38,1 метра была продана за 59 тысяч долларов (около 1549 долларов за метр).