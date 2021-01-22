ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Кристофер Нолан покинет Warner Bros из-за декабрьского скандала

22.01.2021 12:29 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Кристофер Нолан может уйти со студии Warner Bros. Он работал с ней 20 лет. Об этом сообщает Wall Street Journal.


Нолан на съемках «Довода»

Издание пишет, что режиссер принял такое решение из-за последнего декабрьского скандала с Warner Bros. Тогда студия заявила, что некоторые фильмы их производства одновременно выйдут и в кинотеатрах, и онлайн (на HBO Max). При этом представители одного из крупнейших кинопроизводителей не советовались с режиссерами по этому поводу.

Кристофер тогда раскритиковал стратегию работодателя, назвав ее неуважительной по отношению к кинематографистам.

— Это очень-очень неприятно, — заявил Нолан. — Нельзя так относиться к людям, которые многое вложили в свои фильмы. Они заслужили, чтобы с ними посоветовались и обсудили, что будет с их проектами.

Официальных комментариев режиссера и студии по этому поводу пока нет.

Ранее фильмы сначала выходили в кинотеатрах и только через два-три месяца онлайн. Одновременный выход фильмов компания объясняла пандемией и подчеркивала, что это временная мера.

Последний проект Нолана вне студии — триллер «Помни» (2001 год). Фильмы режиссера, которые вышли после, в том числе «Темный рыцарь», «Дюнкерк», «Интерстеллар» и недавний «Довод», он снимал с Warner Bros.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кристофер Нолан может уйти со студии Warner Bros. Он работал с ней 20 лет. Об этом сообщает Wall Street Journal.
 
Новости дня
Новости разные
 
На площади Независимости мужчина совершил акт самосожжения (дополнено)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by