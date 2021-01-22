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Кристофер Нолан покинет Warner Bros из-за декабрьского скандала
Источник материала: Tut.by
Кристофер Нолан может уйти со студии Warner Bros. Он работал с ней 20 лет. Об этом
Издание пишет, что режиссер принял такое решение из-за последнего
Кристофер тогда
— Это очень-очень неприятно, — заявил Нолан. — Нельзя так относиться к людям, которые многое вложили в свои фильмы. Они заслужили, чтобы с ними посоветовались и обсудили, что будет с их проектами.
Официальных комментариев режиссера и студии по этому поводу пока нет.
Ранее фильмы сначала выходили в кинотеатрах и только через два-три месяца онлайн. Одновременный выход фильмов компания объясняла пандемией и подчеркивала, что это временная мера.
Последний проект Нолана вне студии — триллер «Помни» (2001 год). Фильмы режиссера, которые вышли после, в том числе
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Кристофер Нолан может уйти со студии Warner Bros. Он работал с ней 20 лет. Об этом сообщает Wall Street Journal.
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