Кристофер Нолан покинет Warner Bros из-за декабрьского скандала

Источник материала: Tut.by

Кристофер Нолан может уйти со студии Warner Bros. Он работал с ней 20 лет. Об этом сообщает Wall Street Journal.



Нолан на съемках «Довода»

Издание пишет, что режиссер принял такое решение из-за последнего декабрьского скандала с Warner Bros. Тогда студия заявила, что некоторые фильмы их производства одновременно выйдут и в кинотеатрах, и онлайн (на HBO Max). При этом представители одного из крупнейших кинопроизводителей не советовались с режиссерами по этому поводу.

Кристофер тогда раскритиковал стратегию работодателя, назвав ее неуважительной по отношению к кинематографистам.

— Это очень-очень неприятно, — заявил Нолан. — Нельзя так относиться к людям, которые многое вложили в свои фильмы. Они заслужили, чтобы с ними посоветовались и обсудили, что будет с их проектами.

Официальных комментариев режиссера и студии по этому поводу пока нет.

Ранее фильмы сначала выходили в кинотеатрах и только через два-три месяца онлайн. Одновременный выход фильмов компания объясняла пандемией и подчеркивала, что это временная мера.

Последний проект Нолана вне студии — триллер «Помни» (2001 год). Фильмы режиссера, которые вышли после, в том числе «Темный рыцарь» , «Дюнкерк» , «Интерстеллар» и недавний «Довод» , он снимал с Warner Bros.