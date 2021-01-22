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В Борисове пропал мужчина: ни милиция, ни спасатели пока его не нашли
Источник материала: Навiны
В Борисовском районе ведутся поиски 39-летнего мужчины.
По информации МЧС, сигнал о пропавшем поступил накануне поздно вечером.
Созданная сборная бригада из сотрудников МВД и МЧС оперативно не смогла найти мужчину.
Поиски продолжаются.
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В Борисовмском районе ведутся поиски 39-летнего мужчины.
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