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Член президиума БСДП (Грамада) Людмила Волкова задержана в Минске

22.01.2021 12:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

22 января в Минске задержана член президиума Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Людмила Волкова.

Член президиума БСДП (Грамада) Людмила Волкова задержана в Минске

«Утром к ней в квартиру с обыском пришли сотрудники ГУБОПиК. Конфискован мобильный телефон, два ноутбука, флаг БСДП, 50 маленьких флажков с символикой БСДП. Известно, что сейчас ее везут в милицию», — сообщил в «Фейсбуке» председатель партии Игорь Борисов.

По его словам, пока неизвестно, в какое управление внутренних дел увезли Волкову. Сейчас решается вопрос с адвокатом для предоставления члену президиума партии юридической помощи, сообщил Борисов в комментарии для БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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22 января в Минске задержана член президиума Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Людмила Волкова.
 
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