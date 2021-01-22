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На площади Независимости мужчина совершил самосожжение

22.01.2021 12:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Утром 22 января на площади Независимости в Минске напротив Дома правительства неизвестный мужчина совершил акт самосожжения.

На площади Независимости мужчина совершил самосожжение

Судя по кадрам, размещенным в телеграм-каналах, пламя на мужчине сбили из огнетушителя сотрудники охраны Дома правительства. МЧС не привлекалось.

Пресс-служба Минздрава сообщает, что пострадавший в бессознательном состоянии доставлен бригадой скорой помощи в Республиканский ожоговый центр.

При первичном осмотре сотрудники скорой помощи диагностировали у мужчины ожоги более 50% площади тела, отмечает пресс-служба Минздрава.

На место инцидента выехала следственно-оперативная группа, которая будет устанавливать обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба МВД.

 

UPD. Следственный комитет уточняет, что пострадавшему мужчине 35 лет. Он облил себя пока неустановленной жидкостью, после чего поджег. Мужчина был потушен прохожим и сотрудником правоохранительных органов. 

На площади Независимости мужчина совершил самосожжение
На площади Независимости мужчина совершил самосожжение
На площади Независимости мужчина совершил самосожжение

 

 
Теги: Минск
 
 
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Утром 22 января на площади Независимости в Минске напротив Дома правительства неизвестный мужчина совершил акт самосожжения.
 
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