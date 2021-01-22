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Восемь предприятий АПК получат из бюджета субсидии на выплаты по кредитам

22.01.2021 12:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Правительство предоставило субсидии восьми предприятиям агро-промышленного комплекса. Такое решение содержится в постановлении Совета министров № 30 от 20 января.

Восемь предприятий АПК получат из бюджета субсидии на выплаты по кредитам

Субсидии предоставляются из средств республиканского бюджета на уплату части процентов за пользование банковскими кредитами, выданными на текущую деятельность.

Субсидии нельзя будет использовать для уплаты процентов, начисленных на сумму просроченной и (или) отсроченной (рассроченной) задолженности по основному долгу по кредитам.

Помощь от государства получат ОАО «Верхнедвинский масложирзавод», ОАО «Витебский мясокомбинат», ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат», ОАО «Молоко» (Витебск), ОАО «Полоцкий молочный комбинат», ОАО «Поставский молочный завод», УП «Глубокский мясокомбинат» и ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат».

 

Фото agrovesti.net

 
Теги: Витебск
 
 
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Правительство предоставило субсидии восьми предприятиям агро-промышленного комплекса. Такое решение содержится в постановлении Совета министров № 30 от 20 января.
 
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