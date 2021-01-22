«За гранью воображения». Блогер протестировал сканер отпечатков пальцев Galaxy S21 Ultra (видео)

Источник материала: Onliner

Популярный блогер Ice universe, известный по «сливам» достоверных данных о неанонсированных мобильных продуктах, испытал сканер отпечатков пальцев Samsung Galaxy S21 Ultra. По его словам, скорость срабатывания превзошла его ожидания: «Это за гранью моего воображения». В доказательство он опубликовал короткую видеозапись процесса.

Действительно, сканер срабатывает чрезвычайно быстро, а задержка при разблокировке связана с необходимостью запустить систему и включить подсветку экрана. По мнению Ice universe, сейчас дактилоскопический сенсор Galaxy S21 Ultra обходит по скорости работы существующие решения.

I am surprised that the ultrasonic fingerprint recognition speed of S21 Ultra is beyond my imagination, it beats all optical fingerprint recognition solutions, it is too fast. pic.twitter.com/mC4mjcw8No — Ice universe (@UniverseIce) January 22, 2021

Samsung представила флагманские Galaxy S21, S21 Plus и Ultra 14 января. Подробнее о смартфонах можно прочитать в нашем материале .