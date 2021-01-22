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«За гранью воображения». Блогер протестировал сканер отпечатков пальцев Galaxy S21 Ultra (видео)
Источник материала: Onliner
Популярный блогер Ice universe, известный по «сливам» достоверных данных о неанонсированных мобильных продуктах, испытал сканер отпечатков пальцев Samsung Galaxy S21 Ultra. По его словам, скорость срабатывания превзошла его ожидания: «Это за гранью моего воображения». В доказательство он опубликовал короткую видеозапись процесса.
Действительно, сканер срабатывает чрезвычайно быстро, а задержка при разблокировке связана с необходимостью запустить систему и включить подсветку экрана. По мнению Ice universe, сейчас дактилоскопический сенсор Galaxy S21 Ultra обходит по скорости работы существующие решения.
Samsung представила флагманские Galaxy S21, S21 Plus и Ultra 14 января. Подробнее о смартфонах можно прочитать в
Android, экран 6.2" AMOLED (1080x2400), Exynos 2100, ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, камера 64 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
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Популярный блогер Ice universe, известный по «сливам» достоверных данных о неанонсированных мобильных продуктах, испытал сканер отпечатков пальцев Samsung Galaxy S21 Ultra. По...
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