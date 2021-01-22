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Первая пошла. В Минске за $100 000 по курсу выставили на продажу квартиру в «засекреченном доме»

22.01.2021 12:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Об этом объекте мы впервые рассказали ровно год назад. Выяснилось, что в самом центре города, возле Немиги, растет жилой дом, о котором «простым смертным» знать не положено. Этажность, наличие или отсутствие паркинга, стоимость квадратного метра, для кого возводится (может, наконец инвалиды или сироты продвинутся в очереди) — все под грифом «для служебного пользования». В «Минскстрое» так и сказали: «Информация по этому объекту предназначена для служебного пользования, мы ее не распространяем. Будет строиться дом, реализовывать его для всех желающих мы не будем. По решению президента этот объект для ограниченного… Распространение информации по этому объекту ограничено».

Но шила в мешке, как и дом в центре города, не утаишь. За стройкой (надо признать, очень бодрой и активной) мог наблюдать любой желающий. Вот так высотка выглядела в конце сентября — достаточно чужеродно на узкой маленькой улице. В самом начале, когда проект только стартовал, не верилось, что на этот клочок земли могут засунуть такую громадину.

Первая пошла. В Минске за 0 000 по курсу выставили на продажу квартиру в «засекреченном доме»

Так многоэтажка выглядит сегодня — уже понятно, где входы в подъезд, где заезд на паркинг и что акцент в доме сделан на салатовом и коричневом цветах. Ну что, веселенько.

Первая пошла. В Минске за 0 000 по курсу выставили на продажу квартиру в «засекреченном доме»

Правда, жить в таком счастье пожелали не все. Одну из квартир еще до официальной сдачи дома выставили на продажу. Процесс в общем-то нормальный и привычный для многоэтажек, но точно не той, которая строилась с максимальной секретностью. Причем жизнь объявления была довольно стремительной: оно появилось и вскоре пропало. Впрочем, часть данных восстановить удалось.





Итак, на продажу была выставлена двушка общей площадью 57,5 кв. м, из них жилой — 28. «Квартира свободной планировки. Ее можно сделать как с двумя изолированными комнатами, так и по типу евродвушки с кухней-гостиной и спальней», — объясняла агент. Также специалист уточняла, что в тамбуре всего две квартиры и есть своя кладовка — очень удобно, чтобы хранить санки, велики, коляски. Почему так не делают в других домах, особенно где живут многодетные семьи?

Первая пошла. В Минске за 0 000 по курсу выставили на продажу квартиру в «засекреченном доме»

«В шаговой доступности новая станция метро „Юбилейная площадь“, рядом с домом находится зеленый сквер. Эта квартира отвечает всем современным запросам: центр, респектабельность, комфорт. Сдача дома — февраль 2021-го», — тут и поспорить со словами агентства сложно.

Первая пошла. В Минске за 0 000 по курсу выставили на продажу квартиру в «засекреченном доме»

Замечательную квартиру выставили на продажу за $100 000 в эквиваленте, или $1739 по курсу за один квадратный метр. Правда, стоит помнить, что в эту цену было включено парковочное место, что уже делает предложение более привлекательным. Увы, прожило объявление совсем недолго: то ли его быстро увели заинтересованные покупатели, то ли продавцу дали понять, что так делать не нужно.

Первая пошла. В Минске за 0 000 по курсу выставили на продажу квартиру в «засекреченном доме»
Первая пошла. В Минске за 0 000 по курсу выставили на продажу квартиру в «засекреченном доме»
Первая пошла. В Минске за 0 000 по курсу выставили на продажу квартиру в «засекреченном доме»
1-комнатная квартира, Боровлянский сельский Совет, Копище, Авиационная улица
Площадь: общая 43 м², жилая 17 м²    Этаж: 6/8
164 918 р.
 
3-комнатная квартира, Минск, улица Голодеда, 11
Площадь: общая 58,5 м², жилая 54 м²    Этаж: 4/18
197 648 р.
 
3-комнатная квартира, Колодищанский сельский Совет, Колодищи, улица Энтузиастов, 12
Площадь: общая 202 м², жилая 108 м²    Этаж: 2/3
215 662 р.
 
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Теги: Минск
 
 
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Об этом объекте мы впервые рассказали ровно год назад. Выяснилось, что в самом центре города, возле Немиги, растет жилой дом, о котором «простым смертным» знать не...
 
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