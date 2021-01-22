Перелезал через забор, застряла голова. В Светлогорске эмчеэсовцы спасли мужчину

Источник материала: Onliner

Сегодня ночью около 2:30 светлогорские спасатели получили сообщение о том, что голова мужчины застряла между прутьями металлического забора. Работники МЧС освобождали мужчину при помощи гидравлического инструмента. Подробности рассказывают в ведомстве.

«22 января 2021 в 02:32 в центр оперативного управления Светлогорского районного отдела по ЧС от дежурного РОВД поступило сообщение о том, что голова мужчины застряла между прутьями металлического забора по улице Шоссейной в г. Светлогорске. Когда к месту вызова прибыли спасатели, было установлено, что мужчина 1992 г. р. при попытке перелезть через забор оступился, и его голова застряла между прутьями металлического забора, самостоятельно выбраться не может», — описывают в МЧС случившееся. Вот как это выглядело.

Работники МЧС при помощи специального гидравлического инструмента отжали ограждение, и мужчина смог выбраться. Его состояние удовлетворительное, в медицинской помощи он не нуждался.