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Перелезал через забор, застряла голова. В Светлогорске эмчеэсовцы спасли мужчину

22.01.2021 12:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня ночью около 2:30 светлогорские спасатели получили сообщение о том, что голова мужчины застряла между прутьями металлического забора. Работники МЧС освобождали мужчину при помощи гидравлического инструмента. Подробности рассказывают в ведомстве.

«22 января 2021 в 02:32 в центр оперативного управления Светлогорского районного отдела по ЧС от дежурного РОВД поступило сообщение о том, что голова мужчины застряла между прутьями металлического забора по улице Шоссейной в г. Светлогорске. Когда к месту вызова прибыли спасатели, было установлено, что мужчина 1992 г. р. при попытке перелезть через забор оступился, и его голова застряла между прутьями металлического забора, самостоятельно выбраться не может», — описывают в МЧС случившееся. Вот как это выглядело.

Работники МЧС при помощи специального гидравлического инструмента отжали ограждение, и мужчина смог выбраться. Его состояние удовлетворительное, в медицинской помощи он не нуждался.

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Сегодня ночью около 2:30 светлогорские спасатели получили сообщение о том, что голова мужчины застряла между прутьями металлического забора. Работники МЧС...
 
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