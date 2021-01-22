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Коммунальный Апокалипсис продолжается: 200 домов, больница и детсад в Клецком районе оставались без воды
Источник материала: UDF
В Клецком районе коммунальная авария оставила без воды целый агрогородок / pixabay.com
Есть сведения об авариях в Могилеве, Бобруйске, Витебске, Жлобине.
В Клецком районе авария оставила 21 января без воды 217 частных домов, больницу и детский сад, пишет
В 10:35 спасатели получили сообщение об аварии на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 90 мм по улице Мелиораторов в агрогородке Заостровечье.
Восстановить подачу воды удалось в 15:40.
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Коммунальный Апокалипсис продолжается: 200 домов, больница и детсад в Клецком районе оставались без воды
Есть сведения об авариях в Могилеве, Бобруйске, Витебске, Жлобине.
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