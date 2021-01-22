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Беларусь хотела повысить тариф на транзит российской нефти на 25%, но вышло гораздо меньше

22.01.2021 12:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Беларусь хотела повысить тариф на транзит российской нефти на 25%, но вышло гораздо меньше
Фото: Reuters
Беларусь и Россия согласовали рост тарифа на прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба». С 1 февраля цена транзита вырастет примерно на 6,7%. Данную информацию TUT.BY подтвердили информированные источники.

Беларусь еще в ноябре прошлого года инициировала повышение тарифа на транзит российской нефти в 2021 году на 24,5%, обосновывая это недополучением доходов в 2020 году из-за снижения прокачки нефти из РФ, введением экологического налога для операторов «Дружбы» и расходами на строительство перемычки между двумя ветками трубопровода и резервуарных парков.

В российской трубопроводной монополии «Транснефть» посчитали экономически необоснованными выпадающие доходы «Гомельтранснефть Дружбы» в размере 3,5 млрд белорусских рублей. В частности, там сослались на то, что уменьшение добычи и транспортировки сырья в РФ произошло в рамках соглашения ОПЕК+.

При этом белорусские НПЗ сами не захотели купить больше российских углеводородов по трубопроводу «Дружба». Но покупали нефть у альтернативных поставщиков, несмотря на более высокие затраты. Что касается увеличения тарифов на величину экологического налога (2,5 млрд рублей), то это «является неприемлемым, так как связано исключительно с изменением внутреннего законодательства Беларуси».

Согласно методике, принятой правительствами России и Беларуси, «Транснефть» должна была согласовать тарифы на транзит до 25 декабря. В связи с тем, что компания отказалась это делать, вопрос об индексации белорусских тарифов стал решаться на уровне российского и белорусского регуляторов — ФАС РФ и МАРТ Беларуси.

В итоге они договорились, что с 1 февраля расценки вырастут на 6,7% (3,7%, прогнозная инфляция правительства России на 2021 год, плюс 3 процентных пункта). В протокол внесли особое мнение представителей Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.
 
 
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Беларусь инициировала повышение тарифа на транзит российской нефти в 2021 году на 24,5%.
 
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