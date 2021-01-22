Источник материала: UDF



Фото: gazetaby.com

Познакомилась с Лукашенко в Шклове

Трагические браки

При ее руководстве Нацбанком произошло две девальвации

Ее высказывания становились поводом для широкого обсуждения

Построила два коттеджа

Ермакова на встрече с Лукашенко в ноябре 2020 года. Фото: БЕЛТА

«Ермакова подыграла власти»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Проводник воли Лукашенко». Чем известна Ермакова и что ожидает «Белгазпромбанк» при ней? Оба супруга Ермаковой стали алкоголиками и скончались.

С 1984 годаработала в Шкловском райисполкоме заместителем председателя и заведующей финансовым отделом. Поэтому по работе она немало общалась с главой совхоза «Городец»После избрания президентом тот о ней не забыл.– Мне позвонил Александр Григорьевич (мы с ним хорошо были знакомы по работе) и предложил возглавить «Агропромбанк». Я растерялась, сказала, что не смогу, – вспоминала Ермакова.Но уже совсем скоро она стала руководить главным банком страны – «Беларусбанком».Оба супруга Ермаковой стали алкоголиками и скончались. От первого мужа она уехала из Хотимска с малолетней дочкой. Второй супруг Андрей «рано вышел на пенсию (служил в МВД) и в столице не нашел себя».– Стал пить. Я ничего не смогла сделать, плакала, уговаривала, ничего не помогало, – вспоминала Ермакова.В первом случае Ермакова по большему счету не виновата: девальвация в октябре 2011 года стала последствием решений предыдущего главы НацбанкаА вот девальвация конца 2014 года, как и валютный кризис уже на ее совести. Сменивший Ермакову во главе Нацбанкасмог стабилизировать финансовую систему.Пожалуй, самая знаменитая фраза Надежды Ермаковой следующая:– Ну зачем вам этот доллар? Ну вот у меня его нет, я не иду в обменник – он мне просто не нужен. У меня и в 90-е его не было, и сегодня нет. Да, обувь завозится импортная. Да, она станет чуть дороже. Ничего страшного! Сносим вместо двух туфель одни.В 2000-х Ермакова жаловалась, что не имеет денег на импортную одежду. Но затем построила дом в Дроздах, отошедший дочери, и коттедж в Веснинке.Возглавила «Белгазпромбанк» после арестов Бабарико и его коллегВ июне прошлого года Ермакова была назначена главой временной администрации «Белгазпромбанка». На вопрос об отношении к бывшему главе банка, который попал за решетку после выдвижения в президенты, Ермакова ответила одним словом – «неоднозначно».В декабре Ермакова покинула свой пост, но уже в январе довольно неожиданно окончательно возглавила «Белгазпромбанк».Как оценивает Ермакову как профессионала бывший председатель Нацбанка– Хороший исполнитель и проводник решений Лукашенко. Но при этом, думаю, она в принципе подготовленный специалист, – сказал «Салідарнасці» Богданкевич. – Летом Ермакова как представитель власти возглавила временную администрацию «Белгазпромбанка», что было явным нарушением национального законодательства. Оснований для введения временной администрации не было: не существовало угроз банкротства банка, угроз невозврата депозитов и т.д.Ермакова показала готовность исполнять политическую волю руководства страны. После того, как оно решило арестовать Виктора Бабарико, она подыграла власти.Почему «Газпром» согласился с кандидатурой Ермаковой на пост главы «Белгазпромбанка»?– Опять-таки, это связано с политикой. Видимо, для России важнее сохранить Беларусь под свои крылом, поэтому они закрыли глаза на то, что местные власти допустили грубое нарушение по отношению к банку, – считает Богданкевич.Сможет ли «Белгазпромбанк» при руководстве Ермаковой вернуть себе статус успешной коммерческой структуры?– Все зависит от «Газпрома». Это солидный собственник в финансовом плане. Если он выделит значительные ресурсы, то почему бы и нет? – сказал бывший руководитель главного банка страны.