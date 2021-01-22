«Нога соскочила с педали». Под Волковыском женщина на Opel заехала под поезд

Источник материала: Tut.by

Автомобиль столкнулся с поездом под Волковыском. Об этом сообщили в УВД Гродненского облисполкома.



Фото: УВД

Авария произошла 21 января. Женщина на Opel двигалась в направлении городского поселка Красносельский, выехала на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал семафора и столкнулась с поездом.

Машинист успел предпринять экстренное торможение, что позволило избежать сильного удара. В результате ДТП 58-летняя водитель получила незначительные травмы в виде ушиба мягких тканей.



Фото: УВД

По словам пострадавшей, она подъехала к железнодорожным путям и оставила автомобиль на передаче. Во время разговора под телефону у нее соскочила с педали нога, и автомобиль поехал прямо под поезд.

Стоянка поезда после инцидента составила 66 минут.