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«Нога соскочила с педали». Под Волковыском женщина на Opel заехала под поезд
Источник материала: Tut.by
Автомобиль столкнулся с поездом под Волковыском. Об этом
Авария произошла 21 января. Женщина на Opel двигалась в направлении городского поселка Красносельский, выехала на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал семафора и столкнулась с поездом.
Машинист успел предпринять экстренное торможение, что позволило избежать сильного удара. В результате ДТП 58-летняя водитель получила незначительные травмы в виде ушиба мягких тканей.
По словам пострадавшей, она подъехала к железнодорожным путям и оставила автомобиль на передаче. Во время разговора под телефону у нее соскочила с педали нога, и автомобиль поехал прямо под поезд.
Стоянка поезда после инцидента составила 66 минут.
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Результате ДТП 58-летняя водитель получила незначительные травмы в виде ушиба мягких тканей.
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