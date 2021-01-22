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«Нога соскочила с педали». Под Волковыском женщина на Opel заехала под поезд

22.01.2021 12:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Автомобиль столкнулся с поездом под Волковыском. Об этом сообщили в УВД Гродненского облисполкома.


Фото: УВД

Авария произошла 21 января. Женщина на Opel двигалась в направлении городского поселка Красносельский, выехала на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал семафора и столкнулась с поездом.

Машинист успел предпринять экстренное торможение, что позволило избежать сильного удара. В результате ДТП 58-летняя водитель получила незначительные травмы в виде ушиба мягких тканей.


Фото: УВД

По словам пострадавшей, она подъехала к железнодорожным путям и оставила автомобиль на передаче. Во время разговора под телефону у нее соскочила с педали нога, и автомобиль поехал прямо под поезд.

Стоянка поезда после инцидента составила 66 минут.

 
 
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Результате ДТП 58-летняя водитель получила незначительные травмы в виде ушиба мягких тканей.
 
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