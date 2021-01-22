Источник материала: Tut.by

В Сети пишут про повышение цен на тарифе МТС. Разобрались, так ли это.



Фото: ROBIN WORRALL / Unsplash

Вчера в Telegram-канале активиста Антона Мотолько появился следующий пост: «МТС 22 декабря : „Возможное изменение законодательства не окажет влияния на изменение цен для абонентов“.

Тот же МТС ( документ ): „С 1 января МТС повысил абонплату на тарифе „Безлимитище 2.0“, на который подключал с ноября 2019 г. по февраль 2020 г. С 1 января абонплата там по планам МТС, которые оператор не менял, несмотря на заявления в прессе, повысилась до 25,50 руб. А с 1 апреля 2021 г. МТС опять повысит тариф, уже до 31,20“.

А впрочем, ничего нового».

Позже пост был дополнен информацией, которую прислали в чат-бот — читатель сообщил, что по условиям тарифа изначально было прописано повышение до 31,20 рубля с 1 января. То есть абонентская плата в 24 рубля была акционной. «Выходит, сейчас они переиграли повышение и отодвинули его на 1 апреля», — говорится в дополнении.

Действительно, на сайте МТС заранее сообщали , что ежемесячная плата по 31 декабря 2020 года составляла 23,40 рубля, затем с 1 января по 31 марта она должна равняться 25,50 рубля с учетом скидки. И с 1 апреля тариф составит уже 31,20 рубля.

То есть изначально акция должна была продлиться до конца 2020 года, но в итоге ее продлили уже до апреля, что не связано с налоговыми изменениями.

Сейчас данный тариф является архивным.

Напомним, что с 1 января в Беларуси повысили ставки налога на прибыль для оператора по обязательному оказанию универсальных услуг электросвязи и операторов сотовой связи — с 18% до 30%. Незадолго до того в пресс-службе МТС отметили , что «возможное изменение законодательства не окажет влияния на изменение цен для абонентов».