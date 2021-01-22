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В Сети пишут про повышение цен на тарифе МТС. Разобрались, так ли это
Источник материала: Tut.by
В Сети пишут про повышение цен на тарифе МТС. Разобрались, так ли это.
Вчера в Telegram-канале активиста Антона Мотолько
Тот же МТС (
Позже пост был дополнен информацией, которую прислали в чат-бот — читатель сообщил, что по условиям тарифа изначально было прописано повышение до 31,20 рубля с 1 января. То есть абонентская плата в 24 рубля была акционной. «Выходит, сейчас они переиграли повышение и отодвинули его на 1 апреля», — говорится в дополнении.
Действительно, на сайте МТС
То есть изначально акция должна была продлиться до конца 2020 года, но в итоге ее продлили уже до апреля, что не связано с налоговыми изменениями.
Сейчас данный тариф является архивным.
Напомним, что с 1 января в Беларуси
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