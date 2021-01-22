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Коммунальный Апокалипсис продолжается: 200 домов, больница и детсад в Клецком районе оставались без воды

22.01.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Клецком районе коммунальная авария оставила без воды целый агрогородок

Похоже, что 21 января "коммунальный Апокалипсис" затронул чуть ли не все регионы Беларуси. В Орше и Минске большая часть населения осталась без отопления и горячей воды. 

Есть сведения об авариях в Могилеве, Бобруйске, Витебске, Жлобине.

В Клецком районе авария оставила 21 января без воды 217 частных домов, больницу и детский сад, пишет "Звязда".

В 10:35 спасатели получили сообщение об аварии на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 90 мм по улице Мелиораторов в агрогородке Заостровечье. 

Восстановить подачу воды удалось в 15:40.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В Клецком районе коммунальная авария оставила без воды целый агрогородок
 
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