Самосожжение в Минске: у пострадавшего 50% ожогов тела, он в реанимации

Самоподжог совершил 35-летний мужчина возле Дома правительства на площади Независимости в Минске 22 января.

Об этом сообщают читатели и телеграм-каналы. Очевидцы рассказали, что человек облил себя какой-то жидкостью и поджег. В СК сообщили то же самое, в МВД устанавливают обстоятельства происшествия.

«Охваченный пламенем мужчина был потушен прохожим и сотрудником правоохранительных органов. В настоящий момент он госпитализирован в учреждение здравоохранения», - сообщили в Следственном комитете.

Пламя с горящего человека сбили охранники при помощи огнетушителей, на место происшествия приехала скорая помощь, которая увезла пострадавшего.

Место происшествия оцеплено.

В Минздраве говорят, что мужчина жив и находится без создания. В данный момент официального комментария о том, что случилось, кто этот человек и почему он горел, нет.

«Уточняются обстоятельства, на место выехала следственно-оперативная группа. Мы устанавливаем личность пострадавшего мужчины, как только станут известны все обстоятельства - мы обязательно об этом расскажем», - сообщила TUT.BY официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.