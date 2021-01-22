Погода в СНГ: в Казахстане усилился мороз, Беларусь окутал туман

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Москву завалило снегом, на дорогах выросли сугробы. Из-за гололедицы в российской столице объявлен желтый уровень опасности. Днем в городе до нуля. А в выходные до плюс трех. О погоде в других странах Содружества узнавали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

На севере Казахстана усилился мороз. В Петропавловске до минус 26. Младшим школьникам области разрешили остаться дома. Холодно и в Нур-Султане. Днем там минус 18. И как полагается классической зиме, снег засыплет большую часть республики. Алматинцам, избалованным теплом, тоже придется вспомнить о шапках и шарфах. После обеда заметно похолодает, столбики термометров опустятся до минус шести.

Кыргызстан

В Бишкеке теплый воздух сменился холодным. Столбики термометров опустились до минус двух. С утра идет снег, к вечеру в городе появятся сугробы, так как осадки будут продолжаться весь день. Такая же картина на большей части республики. В связи с резким перепадом температуры воздуха, врачи рекомендуют людям с хроническими заболеваниями пить больше воды и отдыхать.

Беларусь



В Беларуси местами туман и гололед, но без осадков. Днем синоптики обещают до четырех градусов тепла. Такая погода идеально подходит для долгих прогулок. Поэтому волонтеры предлагают поучаствовать в ежегодном подсчете водоплавающих птиц. Для этого нужно прийти к ближайшему водоему и записать, какие виды там обитают. Можно воспользоваться книгой или электронным определителем пернатых. Это поможет общественным организациям лучше их охранять. Птичья перепись продлится до конца января.