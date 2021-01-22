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Погода в СНГ: в Казахстане усилился мороз, Беларусь окутал туман
22.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Москву завалило снегом, на дорогах выросли сугробы. Из-за гололедицы в российской столице объявлен желтый уровень опасности. Днем в городе до нуля. А в выходные до плюс трех. О погоде в других странах Содружества узнавали корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
На севере Казахстана усилился мороз. В Петропавловске до минус 26. Младшим школьникам области разрешили остаться дома. Холодно и в Нур-Султане. Днем там минус 18. И как полагается классической зиме, снег засыплет большую часть республики. Алматинцам, избалованным теплом, тоже придется вспомнить о шапках и шарфах. После обеда заметно похолодает, столбики термометров опустятся до минус шести.
Кыргызстан
В Бишкеке теплый воздух сменился холодным. Столбики термометров опустились до минус двух. С утра идет снег, к вечеру в городе появятся сугробы, так как осадки будут продолжаться весь день. Такая же картина на большей части республики. В связи с резким перепадом температуры воздуха, врачи рекомендуют людям с хроническими заболеваниями пить больше воды и отдыхать.
Беларусь
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Москву завалило снегом, на дорогах выросли сугробы.
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