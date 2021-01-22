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Снег и скорость: на VOKA покажут трековые гонки Parimatch Ice Racing

22.01.2021 13:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Видеосервис VOKA организует показы новой серии соревнований по автомобильным трековым гонкам — Parimatch Ice Racing. Заезды — а вместе с ними и прямые трансляции на VOKA — состоятся 23 января, а также 6 и 20 февраля.

Parimatch Ice Racing — совместный проект Racing.by и Grappa Motorsport.

Снег и скорость: на VOKA покажут трековые гонки Parimatch Ice Racing

Любые трековые гонки сами по себе являются зрелищным видом спорта: здесь и массовый старт, и контактная борьба в коротких (по 4-6 кругов) заездах, и постоянная смена лидеров в зачетной таблице. А зимний антураж добавит острых эмоций как гонщикам на трассе, так и болельщикам у экранов.

Правила соревнований просты: по результатам квалификации на лучшее время определяется стартовая сетка, а зачем участники могут улучшить или ухудшить свои позиции в зависимости от баллов, набранных в ходе каждого заезда. Лучшие гонщики встретятся в финале, чтобы определить сильнейшего.

Заезды Parimatch Ice Racing пройдут на новом стадионе для трековых гонок в деревне Прилесье под Минском. Как покажет себя трасса в зимних условиях, кому из гонщиков она покорится и кто из них станет победителем новой гоночной серии — об этом можно будет узнать из трансляций на VOKA.

Ближайшая трансляция состоится 23 января с 12:00 до 15:30. Присоединиться к просмотру можно будет из любой точки мира бесплатно и без регистрации — через ТВ-приставку, в приложении VOKA и на сайте voka.tv.

 
 
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Видеосервис VOKA организует показы новой серии соревнований по автомобильным трековым гонкам — Parimatch Ice Racing. Заезды — а вместе с ними и прямые трансляции на VOKA —...
 
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