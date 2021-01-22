Главное в пятницу. Тихановская встретилась с премьер-министром Эстонии, во время вечернего марша в Минске задержали 16 человек (обновлено)

Источник материала: Onliner

Очередная неделя подходит к концу, а политические новости в нашей стране не заканчиваются. Итак, сегодня Светлана Тихановская продолжает свой рабочий визит в Таллинн. Она встретилась с премьер-министром и главой МИДа Эстонии. А еще стало известно, что во время вечернего дворового марша в Минске задержали 16 человек. Рассказываем ниже об этих событиях.

Светлана Тихановская провела встречи с премьер-министром и главой МИДа Эстонии

Пресс-служба Светланы Тихановской сообщает, что сегодня она продолжает рабочий визит в Таллинн. Тихановская провела встречу с премьер-министром Эстонии Ратасом и онлайн-звонок с министром иностранных дел Урмасом Рейнсалу. Они обсудили ситуацию в Беларуси и то, как международное сообщество может поддержать белорусский народ, 4-й пакет санкций ЕС, о котором будут говорить на следующей неделе в Брюсселе, проведение заседания Совета безопасности ООН на тему Беларуси, поддержку Эстонией образовательных и медийных проектов, инициатив, связанных с Беларусью, общей сложностью на 1 миллион евро, проведение общенациональной вакцинации белорусов при поддержке ЕС.

Министр иностранных дел вручил Светлане Тихановской государственную награду — крест «За заслуги». Министр Рейнсалу отметил вклад Тихановской в борьбе за свободу Беларуси.

Светлана Тихановская сказала, что в Таллинне нет белорусского памятника или знака, и предложила поддержать инициативу белорусской диаспоры в Эстонии установить крест Евфросиньи Полоцкой в столице — напротив посольства Беларуси.





Во время встреч Светлана призвала Эстонию присоединиться ко Дню солидарности с Беларусью 7 февраля, который обозначит полгода со дня президентских выборов 2020 года и мирных протестов белорусов.

В Минске во время вечернего дворового марша задержали 16 человек

Волонтеры сообщают, что вчера вечером по улице Одоевского в Минске проходил дворовой марш. На него приехали силовики. После этого начались задержания.

Согласно информации волонтеров, 16 человек отвезли во Фрунзенское РУВД. Сейчас они находятся в ЦИП на Окрестина.

А вот как проходил марш.

Чтобы получить официальный комментарий, мы позвонили официальному представителю ГУВД Мингорисполкома. Она рассказала журналисту Onliner, что вся информация будет размещаться на сайте и в Telegram ведомства.

— А без них нельзя получить комментарий? — уточнили мы.

— Я вам ответила на ваш вопрос, — ответили нам.

Если нам удастся получить подробную информацию, мы сразу опубликуем ее здесь.

Десять представителей медиа находятся за решеткой по уголовным делам

БАЖ сообщает , что задержанный в среду журналист Юрий Дешук является подозреваемым по уголовному делу о злостном хулиганстве. До принятия решения об избрании меры пресечения журналист был помещен в изолятор временного содержания на 72 часа. Об этом сообщили его родственники.

Таким образом, на данный момент десять представителей СМИ находятся за решеткой по уголовным делам.





(будет дополнено)