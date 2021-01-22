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Главное в пятницу. Тихановская встретилась с премьер-министром Эстонии, во время вечернего марша в Минске задержали 16 человек (обновлено)
Источник материала: Onliner
Очередная неделя подходит к концу, а политические новости в нашей стране не заканчиваются. Итак, сегодня Светлана Тихановская продолжает свой рабочий визит в Таллинн. Она встретилась с премьер-министром и главой МИДа Эстонии. А еще стало известно, что во время вечернего дворового марша в Минске задержали 16 человек. Рассказываем ниже об этих событиях.
Светлана Тихановская провела встречи с премьер-министром и главой МИДа Эстонии
Пресс-служба Светланы Тихановской сообщает, что сегодня она продолжает рабочий визит в Таллинн. Тихановская провела встречу с премьер-министром Эстонии Ратасом и онлайн-звонок с министром иностранных дел Урмасом Рейнсалу. Они обсудили ситуацию в Беларуси и то, как международное сообщество может поддержать белорусский народ, 4-й пакет санкций ЕС, о котором будут говорить на следующей неделе в Брюсселе, проведение заседания Совета безопасности ООН на тему Беларуси, поддержку Эстонией образовательных и медийных проектов, инициатив, связанных с Беларусью, общей сложностью на 1 миллион евро, проведение общенациональной вакцинации белорусов при поддержке ЕС.
Министр иностранных дел вручил Светлане Тихановской государственную награду — крест «За заслуги». Министр Рейнсалу отметил вклад Тихановской в борьбе за свободу Беларуси.
Светлана Тихановская сказала, что в Таллинне нет белорусского памятника или знака, и предложила поддержать инициативу белорусской диаспоры в Эстонии установить крест Евфросиньи Полоцкой в столице — напротив посольства Беларуси.
Во время встреч Светлана призвала Эстонию присоединиться ко Дню солидарности с Беларусью 7 февраля, который обозначит полгода со дня президентских выборов 2020 года и мирных протестов белорусов.
В Минске во время вечернего дворового марша задержали 16 человек
Волонтеры сообщают, что вчера вечером по улице Одоевского в Минске проходил дворовой марш. На него приехали силовики. После этого начались задержания.
Согласно
А вот как проходил марш.
Чтобы получить официальный комментарий, мы позвонили официальному представителю ГУВД Мингорисполкома. Она рассказала журналисту Onliner, что вся информация будет размещаться на сайте и в Telegram ведомства.
— А без них нельзя получить комментарий? — уточнили мы.
— Я вам ответила на ваш вопрос, — ответили нам.
Если нам удастся получить подробную информацию, мы сразу опубликуем ее здесь.
Десять представителей медиа находятся за решеткой по уголовным делам
БАЖ
Таким образом, на данный момент десять представителей СМИ находятся за решеткой по уголовным делам.
(будет дополнено)
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Главное в пятницу. Тихановская встретилась с премьер-министром Эстонии, во время вечернего марша в Минске задержали 16 человек (обновлено)
Очередная неделя подходит к концу, а политические новости в нашей стране не заканчиваются. Итак, сегодня Светлана Тихановская продолжает свой рабочий визит в...
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