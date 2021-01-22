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LG может продать смартфонный бизнес вьетнамцам
Источник материала: Onliner
Компания LG, вероятно, рассматривает способы оптимизировать смартфонный бизнес. Со ссылкой на письмо главы компании Квон Бонг-Сока, заступившего на должность в начале 2020 года,
Как сообщает
Vingroup ведет бизнес по всевозможным направлениям: это гостиничный бизнес, торговые центры, аренда, образование, здравоохранение, разработка ПО, туризм, инвестиции, фармацевтика и десятки других. 53% конгломерата принадлежит в прошлом бедняку, а теперь первому официальному миллиардеру Вьетнама Фам Нят Выонгу.
Android, экран 6.8" OLED (1080x2460), Qualcomm Snapdragon 765G, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4300 мАч, 2 SIM
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Компания LG, вероятно, рассматривает способы оптимизировать смартфонный бизнес. Со ссылкой на письмо главы компании Квон Бонг-Сока, заступившего на должность в...
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