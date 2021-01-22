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LG может продать смартфонный бизнес вьетнамцам

22.01.2021 13:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания LG, вероятно, рассматривает способы оптимизировать смартфонный бизнес. Со ссылкой на письмо главы компании Квон Бонг-Сока, заступившего на должность в начале 2020 года, сообщается о рассмотрении «продажи, вывода или сокращения смартфонного бизнеса». Согласно новым данным, одно привлекательное предложение со стороны уже поступило.

Как сообщает издание BusinessKorea, потенциальным покупателем смартфонного бизнеса LG может выступить корейский конгломерат Vingroup Co. Он является одним из крупнейших предприятий, на долю которого приходится 14% рыночной капитализации всех вьетнамских компаний, размещенных на бирже.

Vingroup ведет бизнес по всевозможным направлениям: это гостиничный бизнес, торговые центры, аренда, образование, здравоохранение, разработка ПО, туризм, инвестиции, фармацевтика и десятки других. 53% конгломерата принадлежит в прошлом бедняку, а теперь первому официальному миллиардеру Вьетнама Фам Нят Выонгу.

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1 отзыв
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Компания LG, вероятно, рассматривает способы оптимизировать смартфонный бизнес. Со ссылкой на письмо главы компании Квон Бонг-Сока, заступившего на должность в...
 
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