Источник материала: Хартия'97

Маятник качнется 22.01.2021, 13:19

В подмосковном бункере начали нервничать.

Бункерный деятель после инаугурации президента Байдена начал нервничать. Даже кадры беспорядков J20, организованных в Портленде и Сиетле «сторонниками Трампа» под чутким кураторством ГРУ, не вызывают у Путина радости. Это ощущается по его лихорадочным действиям последних дней, пишет телеграм-канал «Сито Сократа» .

Сначала он встретился с предправления «Газпрома» Миллером и как бы между дела поинтересовался на счет тарифов на газ для населения. Не сильно ли они обременительны, а то как-то последнее время вопрос приобретает особую остроту. Конечно, Миллер уверил хозяина, что вверенном ему путинском активе – все путем: можно и деньги на новый дворец брать, пока без поднятия тарифов для людишек. В тот же день, но уже ближе к полуночи состоялся телефонный разговор «обнуленца» с новым президентом Боливии Луисом Арсе. Он интересен, ведь в 2019 году в Боливии после массовых акций протеста был скинут местный любитель долгого правления и известный популяризатор кокаина Эво Моралес. Его-то в народе по понятным причинам любили куда больше, но, тем не менее, злые силы вынудили индейского лидера бежать из страны. Вот Путин озабочен, как оно жить на чужбине, и не играет ли Арсе роль такого себе местного Медведева, чтобы истинный босс тем временем руководил из-за его спины.

В общем даже этот разговор не стал успокоительным и 20 января Путин к вечеру поговорил с Лукашенко. Хлопоты Путина не такие уж простые, ведь он сказал «белорусскому фюреру», что на время отзывает свои ценные кадры на российский фронт, ведь сейчас они здесь нужнее, а значит Лукашенко придется какое-то время давить народ своими силами.

О реалистичности данной потребности говорит буквальное заявление первого зама главы МВД РФ Александра Горового, который 21 января выдал на гора признание: общественно-политическая ситуация в России будет дестабилизирована в диапазоне событий от белорусского сценария до, признаться интересно, – киргизского. Дескать, много внешних интересантов, мутных партий, квазиполитиков мешающих в год парламентских выборов, спокойно жить нормальным людям и пилить государственный бюджет. Эпицентром грядущего хаоса Горовой называет Москву, где 23 января намечаются несанкционированные митинги и акции в поддержку Навального. МВД грозит участникам протестов административной ответственностью, еще до начала самих протестов. Так сказать превентивное пресечение даже на уровне помыслов. За призывы к митингам лютые цензоры из Роскомнадзора глушат паблики в соцсетях, особенно «ВКонтакте» и TikTok. Прямо к осадному положению готовятся, хотя если подобие белорусских акций видится вполне реальным, то упоминание революции по киргизскому шаблону вызывает недоумение. Кажется, верна поговорка «у страха глаза велики». Только острая аппаратная борьба в среде российских силовиков может сделать данный быстрый исход реальностью, ведь в Бишкеке молниеносно вынесли прежнюю власть.

Путина и его окружение уже оставляет радость от созерцания штурма Капитолия и бесчинств штурмовиков QAnon в святая святых американской демократии. Приходит внезапное прозрение от попадания путинских творцов хаоса и беспредела в собственноручно поставленный капкан. Все более заметно, что маятник дестабилизации, который раскачали российские спецслужбы, может в многократно усиленном виде ударить по карточному домику российских власть имущих коррупционеров и ретроградов.

Это будет проверка на то из чего сделана группировка Путина: это стальная команда намертво спаянных общей идеей патриотов России, или картонная декорация, которая моментально сгорит в огне народного гнева.

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