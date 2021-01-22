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Названы продукты, которые не стоит есть после 30 лет

22.01.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Названы продукты, которые не стоит есть после 30 лет

  • 22.01.2021, 13:12
Названы продукты, которые не стоит есть после 30 лет

После 30 лет обменные процессы в организме резко начинают замедляться.

Вредная еда вредна в любом возрасте. Но после 30 лет, когда обменные процессы в организме резко начинают замедляться, на качество питания нужно обратить особое внимание, пишет healthinfo.ua.

Эти продукты стоит исключить из рациона – если вы хотите надолго сохранить молодость и здоровье.

Йогурт с наполнителями

Йогурт как и все кисломолочные продукты, безусловно, полезен. Чего не скажешь о его ароматизированных версиях. Всего одна порция фруктового йогурта в пластиковой баночке содержит около 47 граммов сахара – и это больше того, что нам положено потреблять за весь день, примерно в полтора раза.

Соя

Многие считают сою равноценной заменой мясу. По содержанию белка – возможно, да, но в остальном это не самый полезный продукт. Известно, что постоянное потребление соевых продуктов может спровоцировать развитие воспалительных процессов в организме и вызвать нарушение функции щитовидной железы. Кроме того, соя содержит фитоэстрогены.. Не стоит «дразнить» организм – даже если у вас никогда не было проблем с гормонами.

Белый хлеб

Нам очень жаль, но и от этого продукта тоже придется отказаться. Выпечка из муки высшего сорта содержит так называемые «быстрые» углеводы, провоцирующие резкие скачки сахара в крови и набор лишнего веса. Да и пищевая ценность такой еды очень невелика – например, по сравнению с хлебом из цельнозерновой муки, в которой той же клетчатки содержится в разы больше.

Соки из пакета

Сок из пакета к фруктам имеет весьма отдаленное отношение. После отжима он проходит дополнительную тепловую обработку – пастеризацию, «убивающую» большую часть полезных витаминов и минералов. Кроме того, производители добавляют в готовый продукт совершенно немыслимое количество сахара, перечеркивающее всю его возможную пользу.

Готовая выпечка

После 30 лет в принципе не стоит налегать на выпечку, но, если уж баловать себя, то только блюдами, приготовленными собственными руками с четко вымеренным количеством ингредиентов. Как, по-вашему, магазинной выпечке удается оставаться свежей и мягкой в течение нескольких дней? Гидрогенезированные масла, консерванты и «лошадиная» порция сахара – вам действительно это нужно?

Попкорн из микроволновки

Что может быть проще – поместил пакет в печь, подождал пару минут и ароматный снек готов! Но есть одна проблема – спреды с трансжирами, которые нередко добавляют в подобного рода полуфабрикаты. Эти вещества негативно влияют на работу головного мозга, способствуя гибели клеток и возникновению очагов воспаления. К тому же, ненастоящее «сливочное масло» может содержать опасный канцероген – диацетил, который повышает риск онкологических заболеваний.

Рыба из фермерских хозяйств

К сожалению, до 70% рыбы, которую можно встретить на прилавках магазинов, выращено искусственным путем. И если только ее производитель – не крупная рыбоводческая ферма с высоким контролем качества, есть риск, что продукция может быть опасна для здоровья. Многие локальные рыбные хозяйства – в частности, азиатские – злоупотребляют применением антибиотиков и кормов сомнительного качества. А некоторые нерадивые фермеры еще и подкрашивают филе, чтобы придать ему товарный вид.

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После 30 лет обменные процессы в организме резко начинают замедляться.
 
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