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Следователи рассказали подробности о самосожжении возле Дома правительства в Минске

22.01.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Следователи рассказали подробности о самосожжении возле Дома правительства в Минске

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  • 22.01.2021, 13:04
Следователи рассказали подробности о самосожжении возле Дома правительства в МинскеМинске" src="https://www.21.by/pub/news/2021/01/1611310983990997.jpg">

Мужчине — 35 лет.

Сегодня в Минске человек совершил самоподжог прямо напротив Дома правительства на площади Независимости. Следственный комитет подтвердил факт самоподжога и рассказал некоторые подробности случившегося в своем телеграм-канале.

«По данным следствия, днем 22 января 35-летний мужчина напротив здания, расположенного на улице Советской в Минске, облил себя нустановленной жидкостью, после чего поджег. Охваченный пламенем мужчина был потушен прохожим и сотрудником правоохранительных органов. В настоящий момент он госпитализирован в учреждение здравоохранения.

Прямо сейчас следователи во взаимодействии с сотрудниками МВД и ГКСЭ работают на месте происшествия. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщил СК.



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Теги: Минск
 
 
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