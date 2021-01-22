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Следователи рассказали подробности о самосожжении возле Дома правительства в Минске
Источник материала: Хартия'97
Следователи рассказали подробности о самосожжении возле Дома правительства в Минске
Мужчине — 35 лет.
Сегодня в Минске
«По данным следствия, днем 22 января 35-летний мужчина напротив здания, расположенного на улице Советской в Минске, облил себя нустановленной жидкостью, после чего поджег. Охваченный пламенем мужчина был потушен прохожим и сотрудником правоохранительных органов. В настоящий момент он госпитализирован в учреждение здравоохранения.
Прямо сейчас следователи во взаимодействии с сотрудниками МВД и ГКСЭ работают на месте происшествия. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщил СК.
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