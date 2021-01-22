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Демократы стали большинством в Сенате США

22.01.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Демократы стали большинством в Сенате США

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  • 22.01.2021, 12:50
Демократы стали большинством в Сенате США

Приведены к присяге трое новых политиков.

В США приведены к присяге трое новых сенаторов, после чего большинство в верхней палате Конгресса формально перешло к демократам. Лидером большинства стал бывший лидер меньшинства - сенатор от Нью-Йорка Чак Шумер, сообщает svoboda.org.

У демократов и республиканцев по 50 сенаторов, однако председательствует в Сенате демократ - вице-президент Камала Харрис. При распределении голосов поровну именно ее голос - решающий.

Среди новых сенаторов - двое демократов, представляющих штат Джорджия. Это темнокожий пастор Рафаэл Уорнок - первый афроамериканец, представляющий Джорджию в Сенате - и 33-летний журналист Джон Оссофф, ставший самым молодым в этом составе Сената. Именно их победа во втором туре выборов 5 января принесла демократам большинство. Новым сенатором от Калифорнии вместо Харрис стал Алекс Падилла.

В Сенате сейчас проходят слушания о назначении предложенных президентом Джо Байденом кандидатов на посты в администрации. Уже одобрена кандидатура Аврил Хэйнс на пост директора национальной разведки. В ближайшее время Сенат ждет также процесс по делу об импичменте Дональда Трампа. Хотя он уже покинул пост президента, Сенат может признать его виновным и лишить ряда привилегий, в том числе наложить запрет на возможность баллотироваться в президенты вновь.

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Приведены к присяге трое новых политиков.
 
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