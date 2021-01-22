Источник материала: Хартия'97

На теплосетях в Минске случилась серьезная авария 6 22.01.2021, 12:35

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Фото: Юлия Альгерчик, TUT.BY

Минчане остались без горячей воды и тепла.

В Московском районе Минска — крупная авария на теплосетях: жители остались без горячей воды и тепла, занятия в школах отменили. Причиной аварии, в результате которой жители трех микрорайонов остались без отопления и горячей воды, стала трещина в компенсирующем устройстве, сообщил tut.by Александр Драгун, главный инженер «Минских теплосетей». Вернуть тепло в дома планируют к 16.00 22 января.

По слова Александра Драгуна, вчера во время регламентных работ по Есенина, 76 специалисты увидели «вытекание теплоносителя» из-под земли. Это произошло в 15.30. Персонал доложил об этом руководству.

— В 18.30 мы произвели отключение потребителей и выделение поврежденного участка трубопровода, — рассказывает Александр Дрогун. — После этого были организованы работы по устранению повреждений.

В ходе работ было выявлено, что поврежден сильфонный компенсатор. Что это? Когда специалисты регулируют отпуск тепла потребителям, они ориентируются на температуру воздуха.

— Из курса физики вы знаете, при нагревании тела удлиняются, при охлаждении — сокращаются. Температурные перемещения трубопровода должно воспринимать такое устройство, которое называется компенсатор, — просто объяснил специалист. — Он, как гармошка должен «играть». Повреждение произошло на этом устройстве.

Сам трубопровод, отметил главный инженер, введен в эксплуатацию после реконструкции в 2011 году. Замечаний по нему не было. Все регламентные работы проводились. Повреждений до этого времени не было.

— У нас есть аварийный запас — это оборудование и материалы, чтобы в случае возникновения неполадок на оборудовании мы могли оперативно произвести замену поврежденного элемента. Этим мы и занимаемся, — отметил специалист. — Уже смонтирован новый компенсатор.

По его словам, тепло и горячая вода в здания вернутся ориентировочно к 16.00.

— Мы установили, что на компенсирующем устройстве есть трещина длинной порядка 200 миллиметров, шириной от 1 до 5 миллиметров. Почему это случилось, мы пока не знаем, у нас такие случаи всегда расследуются, — отметил специалист.

Напомним, в четверг вечером жители минских микрорайонов Юго-Запад, Малиновка и Михалово стали сообщать, что у них пропало отопление и горячая вода. Причина — авария на теплосетях, которая затронула как жилой фонд, так и учреждения образования, рассказали городские власти. Телеграм-канал «Белэнерго» уточнил, что ЧП в Московском районе возникло из-за повреждения тепломагистрали на пересечении улиц Есенина и Рафиева.

Параллельно с этим читатели сообщали об прорыве труб в некоторых частях Минска. О ЧП, например, написал житель дома № 7 по улице Шоссейной. Вчера также случился потоп в одном из домов по улице Белинского. По словам читателя, вода лилась, начиная с 7 этажа.

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