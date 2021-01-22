ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На теплосетях в Минске случилась серьезная авария

22.01.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

На теплосетях в Минске случилась серьезная авария

6
  • 22.01.2021, 12:35
  • 1,286
На теплосетях в Минске случилась серьезная авария
Фото: Юлия Альгерчик, TUT.BY

Минчане остались без горячей воды и тепла.

В Московском районе Минска — крупная авария на теплосетях: жители остались без горячей воды и тепла, занятия в школах отменили. Причиной аварии, в результате которой жители трех микрорайонов остались без отопления и горячей воды, стала трещина в компенсирующем устройстве, сообщил tut.by Александр Драгун, главный инженер «Минских теплосетей». Вернуть тепло в дома планируют к 16.00 22 января.

По слова Александра Драгуна, вчера во время регламентных работ по Есенина, 76 специалисты увидели «вытекание теплоносителя» из-под земли. Это произошло в 15.30. Персонал доложил об этом руководству.

— В 18.30 мы произвели отключение потребителей и выделение поврежденного участка трубопровода, — рассказывает Александр Дрогун. — После этого были организованы работы по устранению повреждений.

В ходе работ было выявлено, что поврежден сильфонный компенсатор. Что это? Когда специалисты регулируют отпуск тепла потребителям, они ориентируются на температуру воздуха.

— Из курса физики вы знаете, при нагревании тела удлиняются, при охлаждении — сокращаются. Температурные перемещения трубопровода должно воспринимать такое устройство, которое называется компенсатор, — просто объяснил специалист. — Он, как гармошка должен «играть». Повреждение произошло на этом устройстве.

Сам трубопровод, отметил главный инженер, введен в эксплуатацию после реконструкции в 2011 году. Замечаний по нему не было. Все регламентные работы проводились. Повреждений до этого времени не было.

— У нас есть аварийный запас — это оборудование и материалы, чтобы в случае возникновения неполадок на оборудовании мы могли оперативно произвести замену поврежденного элемента. Этим мы и занимаемся, — отметил специалист. — Уже смонтирован новый компенсатор.

По его словам, тепло и горячая вода в здания вернутся ориентировочно к 16.00.

— Мы установили, что на компенсирующем устройстве есть трещина длинной порядка 200 миллиметров, шириной от 1 до 5 миллиметров. Почему это случилось, мы пока не знаем, у нас такие случаи всегда расследуются, — отметил специалист.

Напомним, в четверг вечером жители минских микрорайонов Юго-Запад, Малиновка и Михалово стали сообщать, что у них пропало отопление и горячая вода. Причина — авария на теплосетях, которая затронула как жилой фонд, так и учреждения образования, рассказали городские власти. Телеграм-канал «Белэнерго» уточнил, что ЧП в Московском районе возникло из-за повреждения тепломагистрали на пересечении улиц Есенина и Рафиева.

Параллельно с этим читатели сообщали об прорыве труб в некоторых частях Минска. О ЧП, например, написал житель дома № 7 по улице Шоссейной. Вчера также случился потоп в одном из домов по улице Белинского. По словам читателя, вода лилась, начиная с 7 этажа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минчане остались без горячей воды и тепла.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь хотела повысить тариф на транзит российской нефти на 25%, но вышло гораздо меньше
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by