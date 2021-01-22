«Смешение высокого и низкого стилей». Вот как выглядит дом звезды «Секса в большом городе»

Источник материала: Tut.by

Пока фанаты «Секса в большом городе» обсуждают анонсированное возвращение на экраны Кэрри, Миранды и Шарлотты, давайте побываем в гостях в пляжном доме главной звезды сериала — Сары Джессики Паркер. Как он выглядит, рассказал Elle Decoration .



Фото с сайта elledecoration.ru

Для оформления своего пляжного дома в Хэмптонсе звезда «Секса в большом городе» Сара Джессика Паркер пригласила старого друга, который всю жизнь занимался исключительно кинопроизводством, и сделала из него успешного декоратора.



Этот деревянный дом в викторианском стиле был построен в 1865 году местным землевладельцем. Фото с сайта elledecoration.ru

Когда Эрик Хьюз (Eric Hughes) приступил к оформлению загородного дома Сары Джессики Паркер (Sarah Jessica Parker) в Бриджхэмптоне под Нью-Йорком, он очень четко представлял себе, что должно получиться в результате. Интерьер, которому не страшен песок, принесенный в пляжных сандалиях, струи соленой воды, стекающие с мокрых купальников, — словом, все то, чем сопровождается активный отдых толпы неугомонных горожан, опьяневших от близости природы.



Пол террасы выкрашен той же краской, что и стены дома. Плетеные кресла окружают круглый стол на одной ноге. Фото с сайта elledecoration.ru

Детство Хьюза прошло в Калифорнии на берегу Тихого океана, поэтому он прекрасно знал, что такое уикенд на пляже. Единственное, о чем он пока не имел ни малейшего представления, так это о профессии дизайнера интерьеров. До сих пор карьера Хьюза была неразрывно связана с Голливудом (совсем недавно он покинул пост вице-президента по производству кинокомпании Universal Pictures, где под его руководством вышли в свет несколько удачных картин).



Гостиная в загородном коттедже Сары Джессики Паркер и Мэтью Бродерика в Бриджхэмптоне. Декоратор Эрик Хьюз. Придиванные столики из ИКЕА были покрыты белым лаком, лампа из хромированного стекла Fluted Column (в виде каннелированной колонны*) из коллекции Ralph Lauren Home. Фото с сайта elledecoration.ru

Просьба его давней подруги Сары Джессики помочь ей с дизайном загородного дома поначалу повергла Хьюза в некоторое замешательство. Конечно, ему льстило, что она доверяет его вкусу, к тому же недавняя помощь в декорировании нью-йоркской квартиры актрисы была воспринята киношной тусовкой на ура. Но все равно поначалу он немного опасался браться за целый дом.



Под окнами эркера в гостиной разместилась сделанная на заказ банкетка. Ее матрас и подушки обтянуты набивной тканью «в брызгах». Группу для сидения дополняют обтянутые полосатой тканью кресла и круглый коктейльный столик. Простые дощатые полы гостиной не боятся песка, воды и всего того, чем обычно грозит близость пляжа. Фото с сайта elledecoration.ru

— Здесь дело уже не обошлось бы выбором краски для стен и обивки дивана, — говорит Хьюз. — Хотя, я думаю, со мной Сара Джессика могла быть спокойна: я никогда не сделал бы из ее дома ничего приторно шикарного, на манер новомодных голливудских вилл.



Фото с сайта elledecoration.ru

Дом на побережье — это одно из немногих мест, где актриса и ее муж, актер Мэтью Бродерик, могут уединиться и спокойно провести время со своим сыном Джеймсом, забыв о сумасшедших графиках съемок и бродвейских репетициях. Здесь можно играть в настольный теннис, купаться, гулять, принимать гостей и многочисленных родственников (кроме мужа и сына у Сары Джессики Паркер семь братьев и сестер).



Фото с сайта elledecoration.ru

— Мы с Мэтью не хотели, чтобы обстановка была скучной, но в то же время ей не следовало быть излишне претенциозной или кричащей, — объясняет актриса. — Главные критерии для нас — это обилие света, красок и комфорт, комфорт, комфорт!



В комнате для гостей тон задают красные хлопковые шторы из ИКЕА. Стены обшиты деревянными панелями, выкрашенными в белый цвет. Фото с сайта elledecoration.ru

Поиски такого дома (без излишних причуд, но отражающего местный колорит) длились не один год. Актриса без конца отвергала все предложения агентов по недвижимости. Теперь же звездная чета так прижилась в этих краях, что уже приобрела неподалеку еще один коттедж (на этот раз он был найден очень быстро, вот что значит соседи!).



Брезент, натянутый на металлические рамы, — незатейливый вариант уличного душа. Фото с сайта elledecoration.ru

При оформлении дома Хьюз черпал вдохновение в работах одного из своих любимых дизайнеров Билли Болдуина (Billy Baldwin). Его идеи, воплощенные в интерьерах домов таких известных в театральных кругах Нью-Йорка людей, как Коул Портер и Китти и Гилберт Миллер, показались Хьюзу как нельзя лучше подходящими быту двух актеров.



Немногочисленная мебель в комнате для гостей покрыта красным лаком. Фото с сайта elledecoration.ru

Один из уголков коттеджа Сары Джессики украшает диван в классическом стиле, обитый столь любимым Болдуином коричневым денимом. Для другого дивана, у окна в гостиной, Хьюз выбрал уже ставшую визитной карточкой Болдуина набивную ткань «в брызгах». В спальню хозяев он поместил обтянутую парусиной консоль Karl Springer. Конструкцию обеденного стола он подсмотрел в доме Джексона Поллока и Ли Краснера в близлежащем Восточном Хэмптоне.



Несколько цветных пятен только подчеркивают белизну хозяйской спальни. На прикроватном столике — голубая керамическая лампа. Фото с сайта elledecoration.ru

Однако Хьюз не побоялся смешения высокого и низкого стилей. Он активно использовал вещи из ИКЕА, а также с блошиных рынков и местных распродаж.

Но лучше всего Хьюзу удалось ввести в интерьер дорогие для хозяев мелочи. «Я все время думал о том, что это дом, построенный Кэрри (героиней Паркер в сериале „Секс в большом городе“)», — вспоминает он. Чтобы как-то обозначить эту немаловажную деталь биографии актрисы, Хьюз пригласил дизайнера сериала и попросил его предоставить что-нибудь из квартиры Кэрри, чтобы украсить выдвигающуюся панель, скрывающую встроенный телевизор в спальне хозяйки.



На зеркальном столе 1940 года фотография Паркер и Бродерика. Старинные кресла, обитые зеленым китайским шелком, были найдены на блошином рынке. Фото с сайта elledecoration.ru

— Это было для меня полным сюрпризом, — признается Сара Джессика. — Сначала я боялась, что люди будут думать, что я страдаю нарциссизмом. Но сейчас, когда съемки сериала завершены, я очень рада, что Хьюз дал мне возможность вспомнить те времена. Это так приятно.



Стены ванной комнаты обшиты деревом и покрыты белой краской. Над раковинами разместились аптечки, бра и стеклянные полки. Фото с сайта elledecoration.ru

Самым любимым местом в доме Сара Джессика называет столовую: «Она совершенно белая, но когда комната полна гостей, они сами становятся произведениями искусства и еще больше украшают ее», — восклицает актриса. Здесь она принимает своих друзей Кейт Уинслет, Сэма Мендеса, Марси Кляйн и ее мужа Скотта Мерфи, а также Марка Шеймана и Скотта Уитмана. Теперь все они тоже клиенты Хьюза.



Фото с сайта elledecoration.ru

— Сара Джессика дала толчок моей карьере дизайнера, а я этого даже не заметил, — смеется Хьюз. — Она увидела во мне способности, которых я в себе раньше не замечал. Это большой дар.



Фото с сайта elledecoration.ru