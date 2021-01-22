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«Смешение высокого и низкого стилей». Вот как выглядит дом звезды «Секса в большом городе»
Источник материала: Tut.by
Пока фанаты «Секса в большом городе» обсуждают анонсированное возвращение на экраны Кэрри, Миранды и Шарлотты, давайте побываем в гостях в пляжном доме главной звезды сериала — Сары Джессики Паркер. Как он выглядит, рассказал
Для оформления своего пляжного дома в Хэмптонсе звезда «Секса в большом городе» Сара Джессика Паркер пригласила старого друга, который всю жизнь занимался исключительно кинопроизводством, и сделала из него успешного декоратора.
Когда Эрик Хьюз (Eric Hughes) приступил к оформлению загородного дома Сары Джессики Паркер (Sarah Jessica Parker) в Бриджхэмптоне под Нью-Йорком, он очень четко представлял себе, что должно получиться в результате. Интерьер, которому не страшен песок, принесенный в пляжных сандалиях, струи соленой воды, стекающие с мокрых купальников, — словом, все то, чем сопровождается активный отдых толпы неугомонных горожан, опьяневших от близости природы.
Детство Хьюза прошло в Калифорнии на берегу Тихого океана, поэтому он прекрасно знал, что такое уикенд на пляже. Единственное, о чем он пока не имел ни малейшего представления, так это о профессии дизайнера интерьеров. До сих пор карьера Хьюза была неразрывно связана с Голливудом (совсем недавно он покинул пост вице-президента по производству кинокомпании Universal Pictures, где под его руководством вышли в свет несколько удачных картин).
Просьба его давней подруги Сары Джессики помочь ей с дизайном загородного дома поначалу повергла Хьюза в некоторое замешательство. Конечно, ему льстило, что она доверяет его вкусу, к тому же недавняя помощь в декорировании нью-йоркской квартиры актрисы была воспринята киношной тусовкой на ура. Но все равно поначалу он немного опасался браться за целый дом.
— Здесь дело уже не обошлось бы выбором краски для стен и обивки дивана, — говорит Хьюз. — Хотя, я думаю, со мной Сара Джессика могла быть спокойна: я никогда не сделал бы из ее дома ничего приторно шикарного, на манер новомодных голливудских вилл.
Дом на побережье — это одно из немногих мест, где актриса и ее муж, актер Мэтью Бродерик, могут уединиться и спокойно провести время со своим сыном Джеймсом, забыв о сумасшедших графиках съемок и бродвейских репетициях. Здесь можно играть в настольный теннис, купаться, гулять, принимать гостей и многочисленных родственников (кроме мужа и сына у Сары Джессики Паркер семь братьев и сестер).
— Мы с Мэтью не хотели, чтобы обстановка была скучной, но в то же время ей не следовало быть излишне претенциозной или кричащей, — объясняет актриса. — Главные критерии для нас — это обилие света, красок и комфорт, комфорт, комфорт!
Поиски такого дома (без излишних причуд, но отражающего местный колорит) длились не один год. Актриса без конца отвергала все предложения агентов по недвижимости. Теперь же звездная чета так прижилась в этих краях, что уже приобрела неподалеку еще один коттедж (на этот раз он был найден очень быстро, вот что значит соседи!).
При оформлении дома Хьюз черпал вдохновение в работах одного из своих любимых дизайнеров Билли Болдуина (Billy Baldwin). Его идеи, воплощенные в интерьерах домов таких известных в театральных кругах Нью-Йорка людей, как Коул Портер и Китти и Гилберт Миллер, показались Хьюзу как нельзя лучше подходящими быту двух актеров.
Один из уголков коттеджа Сары Джессики украшает диван в классическом стиле, обитый столь любимым Болдуином коричневым денимом. Для другого дивана, у окна в гостиной, Хьюз выбрал уже ставшую визитной карточкой Болдуина набивную ткань «в брызгах». В спальню хозяев он поместил обтянутую парусиной консоль Karl Springer. Конструкцию обеденного стола он подсмотрел в доме Джексона Поллока и Ли Краснера в близлежащем Восточном Хэмптоне.
Однако Хьюз не побоялся смешения высокого и низкого стилей. Он активно использовал вещи из ИКЕА, а также с блошиных рынков и местных распродаж.
Но лучше всего Хьюзу удалось ввести в интерьер дорогие для хозяев мелочи. «Я все время думал о том, что это дом, построенный Кэрри (героиней Паркер в сериале „Секс в большом городе“)», — вспоминает он. Чтобы как-то обозначить эту немаловажную деталь биографии актрисы, Хьюз пригласил дизайнера сериала и попросил его предоставить что-нибудь из квартиры Кэрри, чтобы украсить выдвигающуюся панель, скрывающую встроенный телевизор в спальне хозяйки.
— Это было для меня полным сюрпризом, — признается Сара Джессика. — Сначала я боялась, что люди будут думать, что я страдаю нарциссизмом. Но сейчас, когда съемки сериала завершены, я очень рада, что Хьюз дал мне возможность вспомнить те времена. Это так приятно.
Самым любимым местом в доме Сара Джессика называет столовую: «Она совершенно белая, но когда комната полна гостей, они сами становятся произведениями искусства и еще больше украшают ее», — восклицает актриса. Здесь она принимает своих друзей Кейт Уинслет, Сэма Мендеса, Марси Кляйн и ее мужа Скотта Мерфи, а также Марка Шеймана и Скотта Уитмана. Теперь все они тоже клиенты Хьюза.
— Сара Джессика дала толчок моей карьере дизайнера, а я этого даже не заметил, — смеется Хьюз. — Она увидела во мне способности, которых я в себе раньше не замечал. Это большой дар.
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Фото пляжного дома актрисы и история того, как там создавался интерьер.
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