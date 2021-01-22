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Тихановская обкатала 4-й пакет санкций с премьером и главой МИД Эстонии

22.01.2021 13:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Светлана Тихановская на прошедшей встрече с премьером Эстонии Юри Ратасом и во время онлайн-звонка с главой МИД Урмасом Рейнсалу обсудила 4-й пакет санкций ЕС в отношении режима Лукашенко, который будет обсуждаться на следующей неделе в Брюсселе;

Также обсуждались вопросы общенациональной вакцинации беларусов при поддержке ЕС и поддержка Эстонией образовательных и медийных проектов, инициатив, связанных с Беларусью, общей сложностью на 1 миллион евро.

Сегодня Тихановская выступит на онлайн-встрече Совета безопасности ООН о свободе СМИ в Беларуси.

 
 
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Светлана Тихановская на прошедшей встрече с премьером Эстонии Юри Ратасом и во время онлайн-звонка с главой МИД Урмасом Рейнсалу обсудила 4-й пакет санкций ЕС в...
 
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