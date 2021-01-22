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Журналист Юрий Дешук — подозреваемый по уголовному делу

22.01.2021 13:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Журналист Юрий Дешук, которого 20 января задержали в Лиде, — подозреваемый по уголовному делу о злостном хулиганстве (ч. 2 ст. 339 Уголовного кодекса).




Как сообщает пресс-служба БАЖ со слов родственников журналиста, Дешука поместили в изолятор временного содержания на 72 часа, пока примут решение о мере пресечения. 

Родные считают, что задержание журналиста связано с уголовным делом, заведенным после суда над лидским активистом Витольдом Ашурком. Когда судья после закрытого процесса объявил Ашурку 5 лет заключения, присутствующие возмутились и стали кричать "Позор!" и "Верым! Можам! Пераможам!". 

Этот момент сняла на видео журналистка Ольга Быковская и разместила на своей странице в Фейсбуке. Но там хорошо видно, что Дешук (справа в белом шарфе) занимается журналистской работой: он постоянно снимает события. 

После суда над Ашурком милиционеры задерживали многих из тех, кто был на оглашении приговора.

Дешук стал десятым представителем СМИ, который находится в заключении по уголовному делу.
 
 
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Журналист Юрий Дешук, которого 20 января задержали в Лиде, — подозреваемый по уголовному делу о злостном хулиганстве (ч. 2 ст. 339 Уголовного кодекса).
 
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