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Сопка, Сушка и Противник: как белорусская армия осваивает вооружение из РФ
22.01.2021 13:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Возможности белорусской армии существенно возросли с принятыми на вооружение комплексами боевой авиации и сил противовоздушной обороны. Как и с чем несут круглосуточное боевое дежурство в небе Беларуси, узнал корреспондент Sputnik.
Командир за штурвалом
Авиабаза в Барановичах. На взлетную полосу готовится сесть самолет, но маневр – обманный. Снизившись, машина оглушает ревом форсажа и вновь резко взмывает в небо, а через секунду скрывается в облаках.
© Sputnik Tolochko Victor
Сверхманевренность – отличительная особенность Су-30 СМ
Сверхманевренность – пожалуй, самая отличительная особенность Су-30 СМ. Самолет обладает двигателем с управляемым вектором тяги. По задумке конструкторов, такое оперение позволяет выполнять немыслимые виражи и буквально зависать в воздухе. Конечно, при должной подготовке летчика. Сегодня в кабине Су-30 СМ пара во главе с командиром 61-й авиабазы.
© Sputnik / Виктор Толочко
Су-30 СМ - по сути не самолет, а многофункциональный комплекс, рассказал командир 61-й авиационной базы Юрий Пыжик
"За год удалось налетать достаточно много часов. По сути это не самолет, а многофункциональный комплекс, который помогает летчику поражать воздушные и наземные цели, вести разведку и ставить помехи", – рассказывает командир 61-й авиационной базы Юрий Пыжик.
По его словам, все управление основано на электронике.
"Цифровые средства, сами понимаете, делают управление точным и быстрым. Машина обладает прицелом, который засекает цели на дальности до 200 километров и остается только выйти на дистанцию поражения для пуска ракеты, сброса бомбы или выстрела из пушки", - добавил командир.
Индийская эпопея
Сегодня вряд ли многие вспомнят, как зарождался проект Су-30. Это было в начале 90-х. Развал, в том числе, в оборонке. Именно тогда на заводе в Иркутске решили предложить Индии – партнеру России еще со времен СССР – усовершенствованные истребители. Управляемый вектор тяги – главное ноу-хау.
Переговоры велись 5 лет – такова особенность рынка. Но на военных пируэты Су-30 МКИ ( "И" в аббревиатуре означает "индийский") произвели впечатления в небе Банголора.
© Sputnik / Виктор Толочко
Проект Су-30 зародился в начале 90-х
А следом… в 1999 проходил престижный авиасалон в Ле-Бурже: при выполнении виражей на предельных возможностях российский многоцелевой истребитель потерпел катастрофу. Но в этом не было ни ошибки экипажа, ни неисправностей машины. Организаторы аэросалона (а главный конкурент "сушек" – французские Rafael) сократили время полета. Говоря попросту, сказалась спешка.
Происшествие, впрочем, не помешало контракту, а в дальнейшем созданию при поддержке России корпорации Хиндустан аэронавтик. Экспорт позволил совершенствовать российскую авиапромышленность и перерос в такие проекты как Су-30 СМ, Су-34, Су-35, а также перспективный комплекс 5-го поколения – Су-57.
Серийный модернизированный
Боевое дежурство Су-30 СМ в Беларуси в паре с МиГ-29. Многофункциональный комплекс состоит на вооружении в Индии, Китае, Венесуэле, Армении, Казахстане. Самолет носит статус не только незамысловатого в эксплуатации, но и в обслуживании.
"Самолет освоили и продолжают осваивать молодые экипажи. Им, конечно, привычнее и проще работать с компьютерным оснащением. После получения команд на боевой вылет Су-30СМ через десять минут будет в воздухе", – говорит старший техник Родион Пьянов.
© Sputnik / Виктор Толочко
Старший техник Родион Пьянов
Воздушная обстановка
За белорусскими Су-30 СМ с любопытством наблюдают на западных границах. Об этом свидетельствуют данные, которые поступают на "Сопку-2".
Российский радиолокационный комплекс - еще одно недавнее пополнение среди средств противовоздушной обороны.
© Sputnik / Виктор Толочко
Российский радиолокационный комплекс "Сопка-2"
"Комплекс обладает первичным и вторичным локаторами, которые позволяют обнаружить воздушные суда в радиусе в 360 и 400 километров. Вся аппаратура настроена в рабочем и резервном режимах. В случае выхода из строя каких-либо узлов, переход на дублирующую аппаратуру осуществляется за две секунды. Может работать абсолютно автономно", - пояснил начальник радиолокационного узла Артем Лисовский.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Сопка-2": вид изнутри
"Сопка-2" также оснащена метеоканалом: погода является для летчиков информацией с пометкой "высокого приоритета".
РЛС 59Н6М, или "Противник"
© Sputnik Tolochko Victor
Преимущество "Противника" - мобильность
Также российская станция. В отличие от "Сопки", ее преимущество - мобильность. Повышать обороноспособность Беларуси позволяют и отечественные разработки. К примеру, РЛС "Восток-Д" и станция обнаружения низколетящих целей "Роса".
© Sputnik Tolochko Victor
"Восток-Д" предназначен для обнаружения воздушных объектов, начиная от воздушного шара до любого летательного аппарата.
"Восток-Д" предназначен для обнаружения воздушных объектов, начиная от воздушного шара до любого летательного аппарата. Станция дает оператору оповещение о типе, скорости и удалении судна", – рапортует начальник радиолокационного узла Александр Киселев.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Восток-Д" дает оператору оповещение о типе, скорости и удалении воздушного судна, пояснил Александр Киселев
Опыт создания новейших средств и вооружений позволяет проводить совместные маневры. Не исключено, что испытания белорусских и российских оружейников могут пройти на ближайших учениях "Запад-2021". Стратегическая тренировка военных двух стран запланирована на осень.
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Беларусь повышает обороноспособность и осваивает комплексы для ВВС и войск ПВО, поступившие из России.
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