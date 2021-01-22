Сопка, Сушка и Противник: как белорусская армия осваивает вооружение из РФ

Источник материала: Sputnik Беларусь

Возможности белорусской армии существенно возросли с принятыми на вооружение комплексами боевой авиации и сил противовоздушной обороны. Как и с чем несут круглосуточное боевое дежурство в небе Беларуси, узнал корреспондент Sputnik.

Командир за штурвалом

Авиабаза в Барановичах. На взлетную полосу готовится сесть самолет, но маневр – обманный. Снизившись, машина оглушает ревом форсажа и вновь резко взмывает в небо, а через секунду скрывается в облаках.

© Sputnik Tolochko Victor Сверхманевренность – отличительная особенность Су-30 СМ

Сверхманевренность – пожалуй, самая отличительная особенность Су-30 СМ. Самолет обладает двигателем с управляемым вектором тяги. По задумке конструкторов, такое оперение позволяет выполнять немыслимые виражи и буквально зависать в воздухе. Конечно, при должной подготовке летчика. Сегодня в кабине Су-30 СМ пара во главе с командиром 61-й авиабазы.

© Sputnik / Виктор Толочко Су-30 СМ - по сути не самолет, а многофункциональный комплекс, рассказал командир 61-й авиационной базы Юрий Пыжик

"За год удалось налетать достаточно много часов. По сути это не самолет, а многофункциональный комплекс, который помогает летчику поражать воздушные и наземные цели, вести разведку и ставить помехи", – рассказывает командир 61-й авиационной базы Юрий Пыжик.

По его словам, все управление основано на электронике.

"Цифровые средства, сами понимаете, делают управление точным и быстрым. Машина обладает прицелом, который засекает цели на дальности до 200 километров и остается только выйти на дистанцию поражения для пуска ракеты, сброса бомбы или выстрела из пушки", - добавил командир.

Индийская эпопея

Сегодня вряд ли многие вспомнят, как зарождался проект Су-30. Это было в начале 90-х. Развал, в том числе, в оборонке. Именно тогда на заводе в Иркутске решили предложить Индии – партнеру России еще со времен СССР – усовершенствованные истребители. Управляемый вектор тяги – главное ноу-хау.

Переговоры велись 5 лет – такова особенность рынка. Но на военных пируэты Су-30 МКИ ( "И" в аббревиатуре означает "индийский") произвели впечатления в небе Банголора.

© Sputnik / Виктор Толочко Проект Су-30 зародился в начале 90-х

А следом… в 1999 проходил престижный авиасалон в Ле-Бурже: при выполнении виражей на предельных возможностях российский многоцелевой истребитель потерпел катастрофу. Но в этом не было ни ошибки экипажа, ни неисправностей машины. Организаторы аэросалона (а главный конкурент "сушек" – французские Rafael) сократили время полета. Говоря попросту, сказалась спешка.

Происшествие, впрочем, не помешало контракту, а в дальнейшем созданию при поддержке России корпорации Хиндустан аэронавтик. Экспорт позволил совершенствовать российскую авиапромышленность и перерос в такие проекты как Су-30 СМ, Су-34, Су-35, а также перспективный комплекс 5-го поколения – Су-57.

Серийный модернизированный

Боевое дежурство Су-30 СМ в Беларуси в паре с МиГ-29. Многофункциональный комплекс состоит на вооружении в Индии, Китае, Венесуэле, Армении, Казахстане. Самолет носит статус не только незамысловатого в эксплуатации, но и в обслуживании.

"Самолет освоили и продолжают осваивать молодые экипажи. Им, конечно, привычнее и проще работать с компьютерным оснащением. После получения команд на боевой вылет Су-30СМ через десять минут будет в воздухе", – говорит старший техник Родион Пьянов.

© Sputnik / Виктор Толочко Старший техник Родион Пьянов

Воздушная обстановка

За белорусскими Су-30 СМ с любопытством наблюдают на западных границах. Об этом свидетельствуют данные, которые поступают на "Сопку-2".

Российский радиолокационный комплекс - еще одно недавнее пополнение среди средств противовоздушной обороны.

© Sputnik / Виктор Толочко Российский радиолокационный комплекс "Сопка-2"

"Комплекс обладает первичным и вторичным локаторами, которые позволяют обнаружить воздушные суда в радиусе в 360 и 400 километров. Вся аппаратура настроена в рабочем и резервном режимах. В случае выхода из строя каких-либо узлов, переход на дублирующую аппаратуру осуществляется за две секунды. Может работать абсолютно автономно", - пояснил начальник радиолокационного узла Артем Лисовский.

© Sputnik / Виктор Толочко "Сопка-2": вид изнутри

"Сопка-2" также оснащена метеоканалом: погода является для летчиков информацией с пометкой "высокого приоритета".

РЛС 59Н6М, или "Противник"

© Sputnik Tolochko Victor Преимущество "Противника" - мобильность

Также российская станция. В отличие от "Сопки", ее преимущество - мобильность. Повышать обороноспособность Беларуси позволяют и отечественные разработки. К примеру, РЛС "Восток-Д" и станция обнаружения низколетящих целей "Роса".

© Sputnik Tolochko Victor "Восток-Д" предназначен для обнаружения воздушных объектов, начиная от воздушного шара до любого летательного аппарата.

"Восток-Д" предназначен для обнаружения воздушных объектов, начиная от воздушного шара до любого летательного аппарата. Станция дает оператору оповещение о типе, скорости и удалении судна", – рапортует начальник радиолокационного узла Александр Киселев.

© Sputnik / Виктор Толочко "Восток-Д" дает оператору оповещение о типе, скорости и удалении воздушного судна, пояснил Александр Киселев

Опыт создания новейших средств и вооружений позволяет проводить совместные маневры. Не исключено, что испытания белорусских и российских оружейников могут пройти на ближайших учениях "Запад-2021". Стратегическая тренировка военных двух стран запланирована на осень.