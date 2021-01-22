Трагедия в центре Минска: мужчина совершил самоподжог. Кто он и зачем это сделал?

Источник материала: KYKY

Сегодня, 22 января, в центре Минска случилась страшная трагедия: мужчина поджег себя на площади Независимости напротив Дома правительства. Его успели потушить при помощи огнетушителя.

«Я вышла из университета и увидела, как горел человек. Он стоял, а потом упал. Я быстро подбежала и хотела вызвать скорую помощь. Из-за шока я не заметила, как подбежали люди: один сотрудник МЧС и два-три человека в военной форме. Сотрудник МЧС потушил огонь, а другие вызвали скорую и стали проверять пульс и дыхание», – рассказала СМИ очевидец событий.

Как сообщает Минздрав, сейчас мужчина находится в больнице без сознания: «При первичном осмотре сотрудники скорой помощи диагностировали у него более 50 процентов ожогов. Медицинские работники скорой помощи, транспортировали пострадавшего в Республиканский ожоговый центр».

Сейчас на площади Независимости работают сотрудники милиции – как в форме, так и в штатском. Сначала в МВД трагедию прокомментировали странно: «Произошел какой-то инцидент. Сейчас милиция не может дать более подробную информацию: уточняются обстоятельства. На место выехала следственно-оперативная группа, как только будут установлены все обстоятельства, появится официальный комментарий».

Позже в телеграм-канале СК появился еще один комментарий: «По данным следствия, днем 22 января 35-летний мужчина напротив здания, расположенного на улице Советской в Минске, облил себя неустановленной жидкостью, после чего поджег. Охваченный пламенем мужчина был потушен прохожим и сотрудником правоохранительных органов. В настоящий момент он госпитализирован в учреждение здравоохранения».

Что известно о мужчине, который решил поджечь себя в центре Минска

«Наша Нива» пишет , что самоподжог совершил минчанин Павел Баньковский, который работал водителем. Журналисты издания поговорили с его бывшей женой Екатериной Баньковской: «Я не понимаю, что происходит, сейчас поеду в больницу. Но там мне сказали, что документов при нем не было», – Екатерина надеется, что произошла ошибка.

Но говорит, что если это действительно был ее бывший муж, то она не до конца понимает, что стало причиной для такого поступка: «В последнее время у него был тяжелый период. Мы в разводе с августа – не по политическим причинам. Все это еще могло случиться, потому что он переживал, что семью подводит. Ведь пьет и не может справиться с этим. Но почему он пошел на площадь, я не понимаю вообще. С мамой Павла я говорила – она тоже ничего не знает», – сказала Екатерина Баньковская.