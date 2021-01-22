Стоп-слово – «Беломайдан». Как прокремлевская пропаганда генерирует одиозные фейки о Тихановской и протестах в Беларуси

Источник материала: KYKY

ISANS опубликовал доклад эксперта Александра Морозова, который называется «Беларусь как полигон кремлевской антизападной пропаганды». Он о том, как проклемлевские СМИ работают с новостями о протестном движении в Беларуси. Мы публикуем его с сокращениями.

Кремлевский нарратив о Беларуси в 2020 году расклинило. В нем на «противоходе» идут две линии. Одна – старое недовольство Кремля политикой Лукашенко и представление о том, что его хорошо бы сменить. Вторая – ежедневный поток однообразных публикаций, якобы очерняющих Светлану Тихановскую и других лидеров перемен в Беларуси. Причем все эти публикации непременно ставят в контексте тотальной кремлевской битвы с Западом.

Самые жесткие фейки публикуются на сайтах, которые используют слово-маркер «Беломайдан» в отношении беларуских протестов. Они идут с трех групп ресурсов: Regnum, Baltnews, Украина.ру – в России, Страна.ua – в Украине и так называемых «новороссийских» ресурсов, которые локализованы на территории нескольких стран.

Вот заголовок на сайте Страна.ua: «Засилие русского языка», распродажа заводов, свой томос. Что готовят для Беларуси противники Лукашенко». Это даже не назовешь «фейком», поскольку авторы текста и не приводят никаких доказательств или аргументации. Они просто публицистически делают «проекцию», то есть «домысливают» воображаемые намерения беларуской оппозиции. Также тиражируют оскорбления в адрес Тихановской, вот еще пример заголовка: «Жириновский о Тихановской: «Посмотрите на это мерзкое лицо! Это ведьма!».

При этом они используют уже хорошо устоявшиеся в постсоветском пространстве маркеры угроз и страхов. Оппозиция «запретит русский язык», оппозиция приведет «Сороса» и начнется грабительская приватизация, оппозиция хочет расколоть Церковь и так далее.

Но не все российские медиа производят поток диффамации. Например, агентства ТАСС и Интерфакс сообщают новости о протестных акциях, о заявлениях Лукашенко, но делают это без специфической пропагандистской нагрузки. «Независимая газета» постоянно публикует репортажи своего минского корреспондента Антона Ходасевича, которые адекватно отражают протестные события, а газета «Коммерсантъ» дает новости из Беларуси, соблюдая редакционные нормы качественной журналистики.

Как прокремлевская пропаганда тиражирует фейки

На этом фоне хорошо заметна пропагандистская «экосистема», которая целенаправленно и координированно создает искаженную картину беларуского политического кризиса. Как работает эта «экосистема», можно увидеть на примере специфической «новости», которая игнорируется качественными медиа как малозначительная или фейковая. Однако, поскольку она встраивается в базовый пропагандистский нарратив, то стремительно продвигается по группе кремлевских ресурсов. Например, Лукашенко в одном из своих выступлений ссылается на слова Тихановской, сказанные на якобы «закрытой пресс-конференции в Киеве» о том, что она «не решает ничего». Это высказывание Лукашенко было направлено на то, чтобы подчеркнуть: «Тихановская — марионетка». Вечером 27 ноября РИА Новости со ссылкой на телеграм-канал пресс-службы Лукашенко «Пул Первого» дает заголовок: «Лукашенко рассказал о перехваченной конференции оппозиции».

Затем этот заголовок практически без изменений подхватывают — Вести.ру, Национальная служба новостей (НСН), Федеральное агентство новостей (РИА ФАН), Лента.ру, Газета.ру, Life.ru, Известия, Профиль, Аргументы недели, КП-Беларусь, а затем и News.Rambler. Затем идет вторая линия мелких малоизвестных ресурсов (их около 40), которые подхватывают этот заголовок, после чего он попадает в так называемые «агрегаторы новостей» — СМИ2, Lentainfom и другие.

Еще один подобный пример: сенатор Пушков в собственном твиттере реагирует на то, что Литва признала Светлану Тихановскую в качестве президента. РИА Новости запускает стартовый топик: «Пушков назвал двойными стандартами заявление Литвы о Тихановской». И его подхватывают РИА ФАН, Regnum, Известия, Газета.ру, Лента.ру, новость попадает в News.Rambler и Yandex.News, в агрегатор новостей smi2.ru, а затем прокатывается по группе мелких ресурсов sovetov.su, dni24.com, politobzor.net, politros.com, vsesmi.ru, imag.one и др.

В самой короткой версии эта линейка хорошо видна на стартовом сообщении РИА Новости «Скабеева «уличила» Тихановскую во лжи о котлетах». Очевидно, что тиражирование такой новости анекдотично даже для некачественных СМИ. Тихановская в одном из выступлений вскользь заявила, что не знает рецепта котлет, а Скабеева в эфире своей программы начала издеваться над этим. Запрос показывает, что стартовое сообщение РИА Новости использовал только Life.ru, группа мелких ресурсов, при этом News.Rambler и Яндекс.Новости прокачивали этого сообщение.

Любые подобные запросы приводят нас к тому, что мы видим линейку ресурсов, которые во всех случаях прямо тиражируют заголовок РИА Новостей. Это Вести.ру, Лента.ру, Газета.ру, Life.ru, Известия, НСН, ФАН, News.Rambler и два-три агрегатора новостей. Таким образом, в ядро этой экосистемы входят контентные группы во главе с политическими редакторам:

государственные медиа: РИА Новости, RT (плюс Sputnik, Baltnews, Украина.ру, входящие в холдинг «Россия сегодня»), а также Вести.ру (ВГТРК);

контентная группа холдинга Rambler (Лента.ру, Газета.ру, Rambler.News с активной почтовой рассылкой новостей);

контентный ньюсрум холдинга Ковальчуков, который объединяет сейчас «Известия», Life.ru, РЕН-ТВ;

ФАН и группа мелких ресурсов (холдинг «Патриот» Пригожина);

агрегаторы новостей (холдинг Соркина).

Разумеется, этим ядром не ограничивается пространство экосистемы. Но это ядро сложилось достаточно давно. Его политическими патронами являются Алексей Громов, Сергей Кириенко и Дмитрий Песков, которые в целом отвечают в системе Кремля за информационные потоки и пропаганду. Руководители контентных групп в медиахолдингах постоянно взаимодействуют с группой в подчинении замглавы администрации президента РФ (в разные годы – это В.Сурков, В.Володин, С.Кириенко), которая вырабатывает оперативные рекомендации.

Вокруг ядра экосистемы располагается большая группа медиаресурсов вне крупных холдингов. Наиболее популярные их них – Regnum, Царьград, EurasiaDaily, Украина.ру, Фонд стратегической культуры, Око планеты, Военное обозрение, News-Front.info, antimaidan.info, Политнавигатор, politkus.ru, RusPravda.Info, агентство «Красная весна».

Образы из прокремлевской пропаганды, которые перетекли в беларускую

Лукашенко лично подхватывает образы из кремлевской пропаганды. Например, Нарышкин говорит о Навальном: «сакральная жертва» – Лукашенко это повторяет применительно к Роману Бондаренко, Москва создала конфликтный нарратив о Польше – Лукашенко заявляет, что спас Гродненскую область от присоединения к Польше. В антилиберальных российских сетях употребляется ироническое слово «борцуны» – Лукашенко подхватывает: «протестуны».

«Змагары» как маркер насмешки над протестующими – это аналог «майданутых». «Марионетки», «кукловоды» – в отношении Светланы Тихановской и всех фронтменов протеста – это тот же самый маркер, который используется в отношении всех проевропейских политиков и общественных деятелей в Центральной и Восточной Европе.

Павел Смоляк в разделе «Мнения» на RT пишет о марше в Минске после гибели Романа Бондаренко: «…смерть Бондаренко пришлась для Тихановской весьма кстати – трагедия послужила ярким фоном для презентации «народного трибунала», вызревавшего в недрах польских спецслужб всю осень».

«Будете мыть полы в Польше!» – хорошо известный маркер для трудовой миграции, который используется, чтобы подчеркнуть: если беларусы выйдут из-под контроля Москвы, их участь – работать на низкоквалифицированных работах в Европе. Ровно эта же риторика используется в пропагандистских антизападных текстах о Литве, Латвии, Молдове, и использовалась в отношении Украины в период «революции достоинства».

Беларуский политический кризис позволяет очень наглядно выявить весь контур кремлевской пропагандистской экосистемы и показать весь репертуар нарративов, которые направлены на эскалацию конфликта с Западом, с отдельными европейскими странами и Евросоюзом в целом.