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Будет ли «Беларуськалий» с валютой? Yara сделала заявление по ситуации на комбинате

22.01.2021 13:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Норвежская компания Yara продолжает внимательно следить за ситуацией на «Беларуськалии», и ожидает, что руководство предприятия будет воздерживаться от репрессий в отношении сотрудников. Об этом говорится в заявлении компании, размещенном на ее официальном сайте в ответ на пресс-релиз администрации ОАО «Беларуськалий».

Будет ли «Беларуськалий» с валютой? Yara сделала заявление по ситуации на комбинате

Ранее руководство «Беларуськалия» заявило, что готово продолжать взаимодействие с Yara International — покупателем калийных удобрений и принять ее специалистов для мониторинга производственных процессов.

«Мы находимся в постоянном контакте и продолжим в дальнейшем сотрудничество с компанией в вопросах обеспечения безопасности условий труда, улучшения здоровья и повышения социального уровня наших работников», — говорилось в пресс-релизе «Беларуськалия». Подчеркнуто, что руководство предприятия приняло решение о снятии дисциплинарных взысканий с работников, а уволенные ранее работники могут быть приняты обратно в ОАО «Беларуськалий» в случае подачи ими соответствующих заявлений.

В ответ стачком «Беларуськалия» заявил, что  восстановление уволенных на работе возможно только в случае выполнения ранее выдвинутых требований. Таковыми являются: прекращение преследования за гражданскую позицию; освобождение всех политзаключенных и участников мирных протестов; заведение уголовных дел в отношении сотрудников силовых структур, нарушивших закон; проведение новых, честных выборов; привлечение Александра Лукашенко и Лидии Ермошиной к ответственности за преступление против народа и фальсификацию выборов. Ранее стачком призвал компанию Yara разорвать контракт с «Беларуськалием».

Норвежская компания в заявлении подчеркивает, что «твердо привержена универсальной повестке дня в области прав человека, включая право на забастовку, и поддерживает Верховного комиссара ООН по правам человека в ее осуждении нарушений прав человека в Беларуси».

«Являясь давним партнером одной из крупнейших компаний Беларуси, Yara в последние месяцы стремилась к позитивным изменениям посредством тесного и регулярного диалога с руководством Белорусской калийной компанией и «Беларуськалием», — говорится с заявлении.

Компания напоминает о визитах своих представителей в Беларусь в сентябре и декабре 2020 года. «Наша позиция, заключающаяся в поиске влияния посредством постоянного присутствия, поддерживается Белорусским независимым профсоюзом, Белорусским конгрессом демократических профсоюзов, IndustriALL (Глобальная федерация профсоюзов. — БелаПАН.), а также Норвежской конфедерации профсоюзов и профсоюзом IndustriEnergi,  — говорится в заявлении. — Yara продолжает взаимодействовать с заинтересованными сторонами в Беларуси и за ее пределами, включая лидера белорусской демократической оппозиции Светлану Тихановскую, чтобы оценить, каким образом можно оказать наибольшее позитивное влияние. Основной заботой Yara являются здоровье, безопасность и благополучие работников «Беларуськалия».

В заявлении подчеркивается, что после серии встреч между Yara и ее белорусскими деловыми партнерами за последние месяцы «Беларуськалий» объявил о шагах по улучшению ситуации и отношений с персоналом, включая повторное введение системы надбавок и премий для работников, ранее подвергавшихся дисциплинарным взысканиям, и предложение повторно нанять уволенных работников. «Беларуськалий» также заявил о готовности сотрудничать с Yara в области улучшения промышленной безопасности и здоровья.

Yara считает эти шаги позитивными, но «продолжит внимательно следить за ситуацией». Она ожидает, что «Беларуськалий» будет и дальше «улучшать ситуацию для своих сотрудников, уважать права работников, улучшать охрану труда и безопасность и воздерживаться от репрессий в отношении сотрудников».

«Мы также продолжим взаимодействовать со всеми ключевыми заинтересованными сторонами, постоянно оценивая нашу позицию»,  — подчеркивается в релизе.

Норвежская компания Yara является крупнейшим в мире покупателем минеральных удобрений. Беларусь для Yara — одна из девяти стран, в которых она покупает удобрения.

 
 
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Норвежская компания Yara продолжает внимательно следить за ситуацией на «Беларуськалии», и ожидает, что руководство предприятия будет воздерживаться от репрессий...
 
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