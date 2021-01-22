Оппозиция призвала режим не развертывать репрессии по партийной принадлежности

Шесть политических партий выступили с совместным заявлением, в котором призвали белорусские власти не развертывать репрессии на основании принадлежности людей к партиям или общественным объединениям. Текст документа опубликован на сайте Партии БНФ.



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Кроме председателя Партии БНФ заявление подписали руководители Белорусской социал-демократической партии (Грамада), Объединенной гражданской партии, Белорусской партии левых «Справедливый мир», Белорусской партии «Зеленые», Белорусской социал-демократической Грамады.

Поводом для совместного заявления стало «использование в уголовном деле против члена БНФ Витольда Ашурка в качестве доказательства обвинения членского удостоверения о принадлежности к партии».

«Дело Витольда Ашурка стало продолжением масштабной кампании репрессий против политических оппонентов авторитарной власти, инакомыслящих и деятелей гражданского общества, — отмечено в документе. — Вместе с журналистами, правозащитниками, блогерами и участниками мирных акций протеста активисты политических партий стали мишенью для репрессий с самого начала прошлогодней избирательной кампании. Лидеры и активисты ряда партий разного идеологического направления находятся за решеткой по политически мотивированным приговорам. Мы призываем к немедленному освобождению всех политических узников и прекращению репрессий».

«Вместе с тем в деле Витольда Ашурка возникло обстоятельство, которое может свидетельствовать о наступлении новой, еще более вопиющей и неприемлемой репрессивной практики. В рамках судебного разбирательства в качестве одного из доказательств упоминалось членское удостоверение, выданное Витольду Ашурку как члену Партии БНФ согласно требованию ч. 10 ст. 13 закона «О политических партиях». Указанное членское удостоверение было упомянуто в приговоре в качестве вещественного доказательства. Суд постановил уничтожить членское удостоверение члена Партии БНФ Витольда Ашурка», — отмечено в документе.

Подписанты заявления обратили внимание на то, что судебный процесс по делу Ашурка рассматривался в закрытом режиме, поэтому общественность «не может дать полную оценку того, каким образом и ради какой цели обвинение представило для судебного рассмотрения членское удостоверение члена партии, какие обстоятельства обвинение доказывало этим документом, какая оценка этому была дана судом с точки зрения критериев причастности, допустимости, достаточности и законности получения доказательств».

Они подчеркнули, что, согласно закону «О политических партиях», принадлежность либо непринадлежность гражданина к политической партии «не могут служить основанием для ограничения его прав и свобод».

В упомянутых партиях считают, что включение в состав доказательств документа о членстве обвиняемого в политической партии «является еще одним свидетельством политической направленности этого уголовного дела и может свидетельствовать о появлении новой формы политических репрессий, если принадлежность человека к легальной политической партии может служить основанием для уголовного преследования, для предъявления обвинения в политическом преступлении либо для подтверждения отягчающих обстоятельств».

Приговор, отмечено в заявлении, «вызывает особую тревогу» в связи с тем, что «органы юстиции продолжают масштабную проверку белорусских партий, в том числе потребовав персональные списки членов партий».

С учетом всего этого подписанты документа заявили, что «использование факта членства в политической партии в рамках уголовного дела, изучение в качестве доказательства обвинения по судебному делу членского удостоверения и вынесение судом постановления об уничтожении членского удостоверения члена партии противоречит требованиям закона «О политических партиях» и нормам ст. 98 и 105 Уголовно-процессуального кодекса».

«Мы предостерегаем власти от развертывания новой формы политических репрессий в связи с принадлежностью людей к политическим партиям и общественным объединениям, в том числе со злоупотреблением формальными требованиями закона касательно обязательности фиксированного членства в объединениях и порядка учета членов партий и движений», — подчеркнуто в заявлении.

18 января суд Лидского района (Гродненская область) признал Гродненского областного координатора движения «За Свободу», члена Партии БНФ Витольда Ашурка виновным в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК), и нападении на милиционера (ст. 364 УК) во время акции протеста в районном центре 9 августа 2020 года. Судья Максим Филатов наказал его лишением свободы на пять лет с отбыванием в колонии общего режима.

Судья постановил взыскать с активиста в пользу признанного потерпевшим сотрудника милиции 1.000 рублей компенсации морального вреда и 81 рубль госпошлины, а также уничтожить изъятые у Ашурка бело-красно-белые флаги и членский билет Партии БНФ.