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Оппозиция призвала режим не развертывать репрессии по партийной принадлежности

22.01.2021 13:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Шесть политических партий выступили с совместным заявлением, в котором призвали белорусские власти не развертывать репрессии на основании принадлежности людей к партиям или общественным объединениям. Текст документа опубликован на сайте Партии БНФ.

Оппозиция призвала режим не развертывать репрессии по партийной принадлежности
Фото носит иллюстративный характер

Кроме председателя Партии БНФ заявление подписали руководители Белорусской социал-демократической партии (Грамада), Объединенной гражданской партии, Белорусской партии левых «Справедливый мир», Белорусской партии «Зеленые», Белорусской социал-демократической Грамады.

Поводом для совместного заявления стало «использование в уголовном деле против члена БНФ Витольда Ашурка в качестве доказательства обвинения членского удостоверения о принадлежности к партии».

«Дело Витольда Ашурка стало продолжением масштабной кампании репрессий против политических оппонентов авторитарной власти, инакомыслящих и деятелей гражданского общества, — отмечено в документе. — Вместе с журналистами, правозащитниками, блогерами и участниками мирных акций протеста активисты политических партий стали мишенью для репрессий с самого начала прошлогодней избирательной кампании. Лидеры и активисты ряда партий разного идеологического направления находятся за решеткой по политически мотивированным приговорам. Мы призываем к немедленному освобождению всех политических узников и прекращению репрессий».

«Вместе с тем в деле Витольда Ашурка возникло обстоятельство, которое может свидетельствовать о наступлении новой, еще более вопиющей и неприемлемой репрессивной практики. В рамках судебного разбирательства в качестве одного из доказательств упоминалось членское удостоверение, выданное Витольду Ашурку как члену Партии БНФ согласно требованию ч. 10 ст. 13 закона «О политических партиях». Указанное членское удостоверение было упомянуто в приговоре в качестве вещественного доказательства. Суд постановил уничтожить членское удостоверение члена Партии БНФ Витольда Ашурка», — отмечено в документе.

Подписанты заявления обратили внимание на то, что судебный процесс по делу Ашурка рассматривался в закрытом режиме, поэтому общественность «не может дать полную оценку того, каким образом и ради какой цели обвинение представило для судебного рассмотрения членское удостоверение члена партии, какие обстоятельства обвинение доказывало этим документом, какая оценка этому была дана судом с точки зрения критериев причастности, допустимости, достаточности и законности получения доказательств».

Они подчеркнули, что, согласно закону «О политических партиях», принадлежность либо непринадлежность гражданина к политической партии «не могут служить основанием для ограничения его прав и свобод».

В упомянутых партиях считают, что включение в состав доказательств документа о членстве обвиняемого в политической партии «является еще одним свидетельством политической направленности этого уголовного дела и может свидетельствовать о появлении новой формы политических репрессий, если принадлежность человека к легальной политической партии может служить основанием для уголовного преследования, для предъявления обвинения в политическом преступлении либо для подтверждения отягчающих обстоятельств».

Приговор, отмечено в заявлении, «вызывает особую тревогу» в связи с тем, что «органы юстиции продолжают масштабную проверку белорусских партий, в том числе потребовав персональные списки членов партий».

С учетом всего этого подписанты документа заявили, что «использование факта членства в политической партии в рамках уголовного дела, изучение в качестве доказательства обвинения по судебному делу членского удостоверения и вынесение судом постановления об уничтожении членского удостоверения члена партии противоречит требованиям закона «О политических партиях» и нормам ст. 98 и 105 Уголовно-процессуального кодекса».

«Мы предостерегаем власти от развертывания новой формы политических репрессий в связи с принадлежностью людей к политическим партиям и общественным объединениям, в том числе со злоупотреблением формальными требованиями закона касательно обязательности фиксированного членства в объединениях и порядка учета членов партий и движений», — подчеркнуто в заявлении.

18 января суд Лидского района (Гродненская область) признал Гродненского областного координатора движения «За Свободу», члена Партии БНФ Витольда Ашурка виновным в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК), и нападении на милиционера (ст. 364 УК) во время акции протеста в районном центре 9 августа 2020 года. Судья Максим Филатов наказал его лишением свободы на пять лет с отбыванием в колонии общего режима.

Судья постановил взыскать с активиста в пользу признанного потерпевшим сотрудника милиции 1.000 рублей компенсации морального вреда и 81 рубль госпошлины, а также уничтожить изъятые у Ашурка бело-красно-белые флаги и членский билет Партии БНФ.

 
 
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Шесть политических партий выступили с совместным заявлением, в котором призвали белорусские власти не развертывать репрессии на основании принадлежности людей к...
 
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