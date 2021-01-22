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В новом «либеральном» КоАП никак не изменили большинство «водительских» наказаний, некоторые стали жестче
Источник материала: Onliner
Сегодня
Освобождение от ответственности — только за мелкие водительские нарушения
Главное новшество — введение категорий правонарушений. Их разделили на проступки, значительные и грубые нарушения (ст. 2.2). За проступки и значительные правонарушения могут освободить от ответственности при одновременном признании факта и отсутствия повторности в течение года (8.3). Это не касается штрафов по камерам. При этом для самых распространенных водительских нарушений сделали исключения. Следующие нарушения освобождению не подлежат:
нарушение правил проезда ж/д переезда,
Освобождению подлежат «мелкие» нарушения — например, разговор по телефону за рулем, непристегнутый ремень, буксировка с нарушением, нечитаемый номер, ставшее теперь не столь принципиальным отсутствие ТО.
Штрафы по камерам
Раньше ответственность собственников авто при фиксации камерой была закреплена только для нарушений парковки и скорости. В новой редакции (4.8) — «В случаях фиксации правонарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта работающими в автоматическом режиме», то есть поводов для отправки «писем счастья» может стать больше. ИП и юрлиц стало возможным штрафовать за езду на ТС без разрешения на допуск к движению, за отсутствие обязательной страховки. Дело за техническим воплощением.
Вводят отдельную статью (18.12.3-4) за превышение скорости от 30 до 40 км/ч (штраф от 3 до 10 базовых) и за превышение 40 и более км/ч (штраф от 8 до 12 б. в.). Отдельную градацию превышений и наказаний для «писем счастья» собираются отменить. Наказание за повторность в течение года сохраняется. Повторность не распространяется на нарушение, зафиксированное камерами. Отдельно в КоАП указано, что превышение может устанавливаться на основе показаний средней скорости.
Ужесточение для протестующих водителей
В статье 18.1 «Умышленное блокирование транспортных коммуникаций» верхний порог штрафа увеличили с 10 до 50 б. в. Она дополнилась подпунктом 2 — за это деяние в месте проведения массового мероприятия либо повлекшее создание аварийной обстановки собираются штрафовать от 6 до 50 базовых с лишением прав от 1 года до 2 лет или без лишения.
Такая же формулировка — «в месте проведения массового мероприятия» — появилась и в статье 18.13.4, она запрещает необоснованно сигналить на собраниях, митингах, уличных шествиях, демонстрациях, пикетировании, спортивно-массовых, культурно-зрелищных мероприятиях. Обоснованно разрешено сигналить для предотвращения ДТП — в городах, для предупреждения об обгоне вне населенных пунктов (п. 172 ПДД). За нарушение грозят штрафом до 10 базовых с лишением прав до 1 года или без лишения.
В этом же разделе стоит упомянуть и про ужесточение наказания за погони (18.17). Штрафы увеличились, появилась новая санкция за неостановку, повлекшую преследование, — арест. В нынешней редакции — от 5 до 20 б. в. с лишением прав до двух лет или без него; в новой редакции — от 30 до 50 б. в. или административный арест с обязательным лишением до двух лет.
Более жесткие наказания для нетрезвых автомобилистов
При пьяной езде или передаче управления нетрезвому человеку (либо отказе от медосвидетельствования) с показанием от 0,3 до 0,8 промилле будут штрафовать на 100 б. в. и лишать прав на три года (18.15). Более 0,8 промилле — наказывать штрафом в 200 б. в. и пятью годами лишения прав.
Для сравнения: КоАП в нынешней редакции предусматривает штраф от 50 до 100 базовых с лишением на три года без градации степени опьянения.
Напомним, уголовные наказания для пьяных водителей также намерены ужесточить.
Кодекс вводится в действие с 1 марта 2021 года.
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В новом «либеральном» КоАП никак не изменили большинство «водительских» наказаний, некоторые стали жестче
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