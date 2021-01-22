Ольга Никифорова, чей развод с Рыбакиным обсуждал весь байнет, показала нового возлюбленного

Источник материала: Tut.by

Весной весь байнет стоял на ушах, когда блогер и модель Ольга Никифорова написала, что ее бывший муж, известный ведущий Артем Рыбакин, не платит алименты и назло ей пишет жалобы в органы соцопеки . Через несколько месяцев стало известно о том, что Ольга и Артем примирились ради дочери : ведущий попросил прощения и пообещал выполнить все условия бывшей супруги.

Кажется, жизнь Ольги продолжает налаживаться — сегодня она впервые рассказала о том, что встретила любовь. Избранником модели оказался продюсер, музыкант и путешественник Артемий Доронкин. Вот что написала о нем девушка: