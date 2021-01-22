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Ольга Никифорова, чей развод с Рыбакиным обсуждал весь байнет, показала нового возлюбленного
Источник материала: Tut.by
Весной весь байнет стоял на ушах, когда блогер и модель Ольга Никифорова написала, что ее бывший муж, известный ведущий Артем Рыбакин,
Кажется, жизнь Ольги продолжает налаживаться — сегодня она впервые рассказала о том, что встретила любовь. Избранником модели оказался продюсер, музыкант и путешественник Артемий Доронкин. Вот что написала о нем девушка:
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