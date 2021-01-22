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«Будет раскулачивание бизнеса и несколько десятков громких уголовных дел»

22.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Где государство собирается брать деньги в 2021 году?

«Будет раскулачивание бизнеса и несколько десятков громких уголовных дел»

Независимые экономисты полагают, что в ближайшее время, как бы ни сопротивлялся Нацбанк, власти могут включить печатный станок. 

— Пока что мы не можем сказать, что печатный станок включен на полную мощность, — отмечает экономист Лев Львовский в программе Умные люди газеты «Белорусы и рынок». — Мандат текущего управления Нацбанка на нормальную современную монетарную политику все еще сохраняется. Но я не думаю, что когда поступит приказ печатать, Нацбанк действительно сможет сопротивляться. Почему я думаю, что такой приказ может поступить? Мы видим, что правительство тоже уже начинает как-то выходить из тумана и понимать глубину наших текущих проблем.

Пока что, по мнению эксперта, власти пытаются решить эти проблемы старыми методами: попросить денег у России, повысить налоги.

— Если это все не будет быстро получаться, а есть большие шансы, что не будет, то придут к уху Александра Лукашенко уже проверенные товарищи от экономики, которые будут говорить, что следует напечатать деньги, чтобы рабочие на заводах были довольны и учителя не жаловались, — поясняет Лев Львовский.

Последствиями, как известно, станет давление на курс белорусского рубля и инфляция.

— Что, в принципе, не впервой, — замечает председатель Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин.

Впрочем, по его мнению, есть другой вариант: государство предложит людям выкручиваться самостоятельно.

— Я даже представляю главу нашего государства, который скажет: «Вы, ребята, своими протестами, своими забастовками развалили нашу хорошо работающую экономическую модель. Вы хотели рынка, вы хотели жесткой конкуренции, вы хотели, как на Западе — пожалуйста, мы больше никого не поддерживаем, выгребайте сами, как хотите!»

Эксперты также сделали свой прогноз на ближайшее будущее.

— Будет происходить постепенный вывод активов из Беларуси. Этот процесс может занимать годы. Здесь не будет какого-то резкого обвала. Не будет, что завтра мы проснемся, а в стране два предпринимателя, но это и не будет позитивным трендом. Экономика — это такой большой корабль, который быстро никуда не разворачивается, ВВП не падает на 50% за месяц, поэтому многие эффекты, которые начались в 2020 году продолжатся в 2021 году и еще усилятся, — отмечает Лев Львовский.

По мнению экспертов, нас ждет отток специалистов, кризис неплатежей, банкротства и ликвидация бизнесов. А у государства нет ответа, как в перспективе справиться со всем этим.

Пока идет латание дыр. Вот пробоина в корабле — срочно берем, хватаем, затыкаем пробоину хоть чем-то, а потом будем разбираться. Но ситуация будет ухудшаться. Будет сложнее в том числе из-за того, что сейчас последствия от выборов придут в качестве реальных проблем в нашу экономику.

Сергей Балыкин

Экономист даже не сомневается, что государство будет пытаться решать свои финансовые фискальные проблемы за счет бизнеса.

— Будет определенное количество раскулачиваний, и я думаю, что в 2021-2022 году мы увидим несколько, может и десятков, достаточно громких уголовных дел, — считает Сергей Балыкин. — Государство будет любыми способами изымать денежные средства. Если у него хватит ума, то будет изымать аккуратно, а если ума не хватит, то сильно. 

 
 
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Где государство собирается брать деньги в 2021 году?
 
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