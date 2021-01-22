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Норвежская Yara повелась на заявление руководства Беларуськалия

22.01.2021 14:15 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Норвежский импортер белорусских калийных удобрений, компания Yara поверила или посчитала нужным поверить в якобы позитивные изменения в политике руководства Беларуськалия.

Как сообщалось, накануне Беларуськалий объявил о шагах по улучшению ситуации и отношений с персоналом, включая возврат системы надбавок и премий для работников, ранее подвергавшихся дисциплинарным взысканиям, готовность повторно нанять уволенных работников. Кроме того, руководство Беларуськалия выразило намерения сотрудничать с норвежским партнером в области улучшения промышленной безопасности и здоровья.

«Яра расценивает эти шаги позитивными, но продолжит внимательно следить за ситуацией и ожидает, что Беларуськалий будет и дальше улучшать ситуацию для своих сотрудников, уважать права работников, улучшать охрану труда и безопасность и воздерживаться от репрессий в отношении сотрудников. Мы также продолжим взаимодействовать со всеми ключевыми заинтересованными сторонами, постоянно оценивая нашу позицию», - сказано в заявлении Yara.

В заявлении норвежской компании также сказано, что Yara продолжит взаимодействие и с белорусской оппозицией, включая Светлану Тихановскую.

Накануне, Стачком Беларуськалия дал четко понять, что не доверяет заявлениям руководства предприятия.

 
 
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Норвежский импортер белорусских калийных удобрений, компания Yara поверила или посчитала нужным поверить в якобы позитивные изменения в политике руководства...
 
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