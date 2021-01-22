Два срока для президента, отмена смертной казни, запрет на гей-браки: какие поправки в Конституцию Беларуси предлагают партии и общественные объединения

«Белая Русь»: отменить смертную казнь, запретить однополые браки, реформировать выборы в парламент

Зампред республиканского общественного объединения «Белая Русь» Александр Шатько рассказал, что по итогам круглых столов, встреч все предложения аккумулировали и выбрали главные. В частности: отменить смертную казнь, запретить однополые браки (прописать, что в брак могут вступить только мужчина и женщина), что касается парламента - обсудить соотношения мажоритарных округов и партийных списков, а полномочия Совета Республики передать однопалатному парламенту.





Также «Белая Русь» предлагает изменить принцип создания политических партий с территориального на территориально-производственный, где основу партии составляют первичные организации, которые создаются по месту работы или жительства членов и объединяются по территории.





Еще общественное объединение предлагает исключить запрет госслужащим на членство в партии и выполнение решений партийных органов. В то же время - прописать в законе, что госслужащий не вправе использовать служебное положение в интересах политических партий, религиозных организаций, других юридических лиц и граждан, если это расходится с интересами госслужбы.





Юрий Воскресенский: «Уйти от суперпрезидентской формы власти»









Политолог Юрий Воскресенский рассказал, что его учреждение «Круглый стол демократических сил» (КСДС) в конце декабря приняло меморандум по вопросам конституционной и законодательной реформ. В числе предложений - ограничение срока правления президента двумя сроками, создание постоянно действующего органа Президиума Всебелорусского народного собрания, которое должно стать аналогом вече - исторической формы прямой демократии.





Также КСДС предлагает реформу Национального собрания: сделать парламент однопалатным с пропорционально-мажоритарной избирательной системой. Кроме того, среди идей - переход к системе электронного голосования, увеличение минимального возраста для участия в выборах с 18 до 21 года.





В КСДС считают, что по вопросу отмены смертной казни должен пройти референдум, судебную систему необходимо реформировать так, чтобы перейти к выборности судей всех уровней на пожизненной основе. По вопросу местного самоуправления есть предложение о том, чтобы ввести выборность руководителей всех уровней прямым или косвенным голосованием. Также должно произойти перераспределение полномочий между ветвями власти: усилить роль парламента и перейти от суперпрезид тской формы власти к парламентско-президентской.





Экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев: «Медицина и образование должны быть бесплатными»





Сопредседатель общественной организации «Говори правду», экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев отметил, что еще в 2014 году был главой инициативы «Народный референдум»:





- Тогда мы собрали 120 тысяч подписей под предложениями о поправках в Конституцию. Поддерживаю я их и сейчас. Это - ограничить президентский срок двумя, выбирать напрямую глав местной исполнительной власти, закрепить нейтральный и безъядерный статус страны. А также закрепить социально-ориентированную экономику: то есть медицина и образование в госучреждениях должны быть для граждан полностью бесплатными. Сейчас я бы добавил еще более четкое разделение властей, больше возможности в регионах для принятия решений и больше возможностей для граждан участвовать в их выработке.





Депутат Олег Гайдукевич: «Больше ответственности чиновникам на местах»









Председатель Либерально-демократической партии Беларуси, депутат парламента Олег Гайдукевич отмечает, что его основная идея в политическом устройстве страны такова: «Чтобы кто ни возглавил бы страну, не смог бы поломать государственное устройство и не начинал бы строить ее сначала».





- Для этого нужно перераспределить полномочия и сделать так, чтобы каждый следующий президент не смог радикально ничего изменить, чтобы не было никаких революций - только эволюционный путь развития.





В то же время политик отметил, что категорически против парламентской республики. А выборы в парламент Гайдукевич тоже предлагает проводить по пропорционально-мажоритарной системе. Кроме того - «раз и навсегда прекратить любую политическую деятельность, финансируемую из-за рубежа».





Следующее предложение ЛДПБ - больше полномочий и ответственности дать парламенту, Совмину и местным органам власти:





- Мы должны разгрузить президента. И неправильно, когда председатель райисполкома, чтобы сделать десять метров дороги, должен ехать в облисполком и там договариваться. Местные органы власти должны иметь больше возможностей для решения локальных задач. Посмотрите на некоторых местных чиновников: они сидят и ждут, пока приедут президент или Кочанова, чтобы решить их проблемы, или пока приедет КГК и его посадит. Поэтому - больше им ответственности.





Глава партии добавил, что от граждан, в том числе, поступили предложения по вопросам семьи, с которыми он согласен:





- Я никогда не поддержу сокращение декретного отпуска. Мы должны делать все, чтобы наши женщины имели все возможности, чтобы рожать и воспитывать детей. И для меня семья - это союз мужчины и женщины.





Глава БНФ Григорий Костусев: «Свобода слова, мирных шествий прописаны и в нынешней Конституции»









Председатель партии БНФ Григорий Костусев рассказал, что в Палату представителей и Совет Республики партийцы уже направляли свое мнение, но официального ответа еще не получили:





- Наша позиция такова - есть ли необходимость в изменении Конституции сейчас, когда, на наш взгляд, не работает действующая Конституция? Где гарантия, что заработает новая? Мы приверженцы возвращения к Конституции до 1996 года, до тех пор, когда ее начали изменять, и тогда уже предлагать поправки. Но какой бы ни была Конституция, она должна работать. Свобода слова, мирных шествий прописаны и в нынешней Конституции…





ОГП: «Работаем над проектом «Конституция новой Беларуси»









Лидер ОГП Николай Козлов отметил, что представители его и других партий, эксперты вместе работают над проектом «Конституция новой Беларуси». Координирует инициативу политик Анатолий Лебедько, представитель Светланы Тихановской по конституционной реформе. За основу взята Конституция 1994 года.





- Конституция новой Беларуси - это правовая основа новой страны, в которой главной целью является человек и его достоинство, - приводятся слова Анатолия Лебедько в пресс-релизе инициативы. Ее задачи - привлечь к обсуждению и подготовке Конституции как можно больше граждан и по итогам общенародного обсуждения иметь проект Конституции, за который будет готово проголосовать большинство избирателей.





В рамках инициативы обсуждается парламентско-президентская форма правления, где ключевой структурой является однопалатный парламент, состоящий из 220 депутатов, избранных по смешанной системе.





- Страна, которая вне военных блоков и с зафиксированным в ООН нейтральным статусом. В Беларуси введен запрет либо мораторий на смертную казнь, - отмечается в сообщении и добавляется, что конституционная реформа "по лекалам Лукашенко" - это консервация того, против чего в августе 2020 года высказались на акциях протеста.



