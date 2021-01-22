ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тихановская: Я не буду принимать участие в следующих выборах

22.01.2021 14:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что не планирует принимать участие в следующих выборах в Беларуси, при этом она предложила расширить санкционные меры против белорусских структур власти.

Тихановская: Я не буду принимать участие в следующих выборах
"Раньше насилие против несогласных было физическим. Сейчас в тюрьмах находятся не только политзаключенные, но и люди, которым не предъявлены объявления. Может быть их не пытают, но они страдают в тюрьмах каждый день," - заявила она в пятницу на пресс-конференции в Таллинне.

В связи с этим она считает, что санкции "важно применять не только в отношении высших чинов. Важно ввести в этот список судей, работников силовых структур, которые избивали людей. Перед тем, как избивать людей, они должны понять, что их дети не смогут ничего сделать в Европе".

По ее мнению, санкции оказывают эффективное воздействие на власть.

Тихановская добавила также, что "на данный момент я не буду принимать участие в следующих выборах".


При этом министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, принимавший участие в конференции в онлайн-режиме, высказал мнение, что "санкции работают. Они показали хрупкость режима Лукашенко".

Министр считает, что Западу следует "поддерживать четкую политическую позицию. Единственный выход - новые прозрачные выборы".

"Во-вторых, важно, чтобы Запад продолжал политику санкций. Сейчас санкции применены в отношении 88 лиц и семи компаний, этот список надо увеличить. В-третьих, нужна поддержка, например, в вопросе вакцин, в котором Лукашенко потерпел полный провал", - добавил Рейнсалу.

Тихановская прибыла в пятницу в Таллинн для участия в виртуальном заседании Совета безопасности ООН в формате Arria о свободе СМИ в Беларуси.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что не планирует принимать участие в следующих выборах в Беларуси, при этом она предложила...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ольга Никифорова, чей развод с Рыбакиным обсуждал весь байнет, показала нового возлюбленного
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by