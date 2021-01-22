Тихановская: Я не буду принимать участие в следующих выборах

"Раньше насилие против несогласных было физическим. Сейчас в тюрьмах находятся не только политзаключенные, но и люди, которым не предъявлены объявления. Может быть их не пытают, но они страдают в тюрьмах каждый день," - заявила она в пятницу на пресс-конференции в Таллинне.





В связи с этим она считает, что санкции "важно применять не только в отношении высших чинов. Важно ввести в этот список судей, работников силовых структур, которые избивали людей. Перед тем, как избивать людей, они должны понять, что их дети не смогут ничего сделать в Европе".





По ее мнению, санкции оказывают эффективное воздействие на власть.





Тихановская добавила также, что "на данный момент я не буду принимать участие в следующих выборах".









При этом министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, принимавший участие в конференции в онлайн-режиме, высказал мнение, что "санкции работают. Они показали хрупкость режима Лукашенко".





Министр считает, что Западу следует "поддерживать четкую политическую позицию. Единственный выход - новые прозрачные выборы".





"Во-вторых, важно, чтобы Запад продолжал политику санкций. Сейчас санкции применены в отношении 88 лиц и семи компаний, этот список надо увеличить. В-третьих, нужна поддержка, например, в вопросе вакцин, в котором Лукашенко потерпел полный провал", - добавил Рейнсалу.





Тихановская прибыла в пятницу в Таллинн для участия в виртуальном заседании Совета безопасности ООН в формате Arria о свободе СМИ в Беларуси.



