Помощница правозащитника Леонида Судаленко нашлась в гомельском ИВС













Обстоятельства и причины ее задержания Полякову неизвестны. Между тем гомельская "Весна" сообщает, что Ласицу задержали в минском аэропорту перед посадкой на рейс.





В начале января дома у Татьяны Ласицы прошел обыск. Милиция изъяла у нее компьютеры и телефоны. В тот же день милиция пришла с обысками в офис правозащитников в Гомеле , а также домой к Леониду Судаленко, Василию Полякову и Николаю Новикову.





18 января спустя почти две недели после допроса в Следственном комитетеря Судаленко задержали. В этот же день была задержана и еще одна помощница правозащитника Мария Тарасенко.Через три дня правозащитника перевели в СИЗО, а Тарасенко — отпустили.





По данным правозащитников, Судаленко подозревают в финансировании действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст . 342 УК).