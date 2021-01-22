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Илон Маск пообещал 100 миллионов долларов за лучшую технологию улавливания углекислого газа
Источник материала: Tut.by
Илон Маск анонсировал конкурс на лучшую технологию улавливания углекислого газа. Призовой фонд — 100 миллионов долларов, пишет
Основатель Tesla не привел подробностей о конкурсе, объявив только призовой фонд. Он пообещал раскрыть детали на следующей неделе, но TechCrunch со ссылкой на источник
Издание отмечает, что за последние 20 лет появилось «множество» компаний, занимающихся улавливанием углекислого газа, поэтому инициатива Маска не новая. Системы должна собирать выбросы с нефтеперерабатывающих заводов или, например, фабрик, чтобы снизить загрязнение окружающей среды и бороться с изменением климата.
Engadget
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