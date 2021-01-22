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Илон Маск пообещал 100 миллионов долларов за лучшую технологию улавливания углекислого газа

22.01.2021 14:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Илон Маск анонсировал конкурс на лучшую технологию улавливания углекислого газа. Призовой фонд — 100 миллионов долларов, пишет TJournal.

Основатель Tesla не привел подробностей о конкурсе, объявив только призовой фонд. Он пообещал раскрыть детали на следующей неделе, но TechCrunch со ссылкой на источник сообщает, что проект связан с некоммерческой организацией Xprize Foundation, которая проводит конкурсы в области технологий.

Издание отмечает, что за последние 20 лет появилось «множество» компаний, занимающихся улавливанием углекислого газа, поэтому инициатива Маска не новая. Системы должна собирать выбросы с нефтеперерабатывающих заводов или, например, фабрик, чтобы снизить загрязнение окружающей среды и бороться с изменением климата.

Engadget отмечает, что в 2018 году Xprize уже проводил аналогичный конкурс. Тогда призовой фонд в 20 миллионов долларов поделили между пятью финалистами.

 
 
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