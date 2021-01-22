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В Светлогорске водитель Volvo долго уходил от погони ГАИ: остановила лишь заснеженная трасса

22.01.2021 14:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Светлогорске бесправник на Volvo долго уходил от погони. Остановился лишь на заснеженной трассе. Подробности рассказали в ГАИ.


21 января гаишники работали на улице Батова в Светлогорске. Милиционер подал сигнал об остановке водителю Volvo, но тот не остановился. Началась погоня.

Водитель долго не сдавался: гнал, выезжал на встречку. Наконец, оказавшись уже за городом на заснеженной трассе, остановился сам.

Нарушителем оказался 20-летний местный житель. Молодой человек уже привлекался к ответственности за управление без прав. В этот раз на него составили четыре административных протокола и отправили в ИВС.

 
 
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Милиционер подал сигнал об остановке водителю Volvo, но тот не остановился. Началась погоня.
 
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