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В Светлогорске водитель Volvo долго уходил от погони ГАИ: остановила лишь заснеженная трасса
Источник материала: Tut.by
В Светлогорске бесправник на Volvo долго уходил от погони. Остановился лишь на заснеженной трассе. Подробности
21 января гаишники работали на улице Батова в Светлогорске. Милиционер подал сигнал об остановке водителю Volvo, но тот не остановился. Началась погоня.
Водитель долго не сдавался: гнал, выезжал на встречку. Наконец, оказавшись уже за городом на заснеженной трассе, остановился сам.
Нарушителем оказался 20-летний местный житель. Молодой человек уже привлекался к ответственности за управление без прав. В этот раз на него составили четыре административных протокола и отправили в ИВС.
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Милиционер подал сигнал об остановке водителю Volvo, но тот не остановился. Началась погоня.
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