В Светлогорске водитель Volvo долго уходил от погони ГАИ: остановила лишь заснеженная трасса

Источник материала: Tut.by

В Светлогорске бесправник на Volvo долго уходил от погони. Остановился лишь на заснеженной трассе. Подробности рассказали в ГАИ.





21 января гаишники работали на улице Батова в Светлогорске. Милиционер подал сигнал об остановке водителю Volvo, но тот не остановился. Началась погоня.

Водитель долго не сдавался: гнал, выезжал на встречку. Наконец, оказавшись уже за городом на заснеженной трассе, остановился сам.

Нарушителем оказался 20-летний местный житель. Молодой человек уже привлекался к ответственности за управление без прав. В этот раз на него составили четыре административных протокола и отправили в ИВС.