В четверг «Беларуськалий» сообщил, что он готов принять обратно рабочих, которые были уволены за участие в забастовке. Со времени начала белорусских протестов это, пожалуй, первый случай, когда власти четко и недвусмысленно пообещали откатить репрессии обратно.





И, возможно, дело тут не только в опасениях потерять контракт с норвежской компанией Yara.





Безусловно, этот контракт выгоден для Беларуськалия. За 11 месяцев прошлого года экспорт белорусских калийных удобрений в Норвегию составил $65 миллионов. Терять такой контракт, особенно в условиях падающих цен на рынке калийных удобрений, было бы обидно.





Но даже для Беларуськалия эта потеря не является критической. Ну, не будет, в конце концов, в этом году рекордных объемов экспорта калийных удобрений. Что ж делать. Всякое случается. А в масштабах страны — тем более: потерю 65 млн долларов в экспорте можно почти не заметить.





Белорусские власти ни разу не демонстрировали готовность идти даже на минимальные уступки, потому что в их логике любая такая уступка станет демонстрацией слабости.





А уж чего белорусская власть точно не может себе сейчас позволить, так это выглядеть слабой. Просто потому, что демонстрация силы является главным залогом ее стабильности. Ведь если отступил, значит признал, что был неправ. Того, кто отступил один раз, можно заставить отступать снова и снова.





Конечно, не факт, что после подписания контракта «Беларуськалий» выполнит свое обещание. Или что восстановленные рабочие через месяц вдруг опять случайно не нарушат дисциплину, дав повод для нового увольнения.





Но с точки зрения ущерба для репутации брутальных парней это уже не будет иметь никакого значения. В логике брутальных парней 65 млн долларов — вполне приемлемая цена за то, чтобы и дальше выглядеть таким же брутальными.





Что по-настоящему опасно для властей в масштабах страны, так это прецедент, который Yara может создать, отказавшись от контракта по моральным или политическим соображениям.





компании понимали, что эта моральная позиция потенциально может стоить им потери белорусского рынка. Nivea, Skoda и Liqui Molly один такой прецедент уже создали, не захотев спонсировать чемпионат мира по хоккею, если он пройдет в Минске . Наверняка





Но компании оценили риски и решили, что игра того стоит. Потому что ни для одной из них доля продаж на белорусском рынке не является, мягко говоря, существенной. И лучше уж потерять ее, чем выглядеть беспринципным и бездушным дельцом в глазах всех остальных покупателей.





А в случае с Yara последствия прецедента могут быть гораздо более болезненными. Отказ от контракта всяко серьезнее чем отказ от спонсорства.





Сейчас офис Тихановской, белорусские диаспоры, стачком «Беларуськалия» давят на Yara с тем, чтобы она не подписывала контракт. Если у них получится, то, вдохновленные успехом, они наверняка выберут для приложения своих усилий новую цель.









И, после того, как прецедент уже создан, давить будет проще. Потому что у них будет железный аргумент: «Вы что хуже, чем Yara?». Конечно, не все западные компании так заботятся о правах рабочих как Yara. Не у всех есть столько социализма и профсоюзов, как в Норвегии. Но ведь и белорусский рынок для крупных западных компаний, прямо скажем, не является критичным.





Сложно представить, что западные покупатели белорусского мазута станут отказываться от контрактов по соображениям морального или политического характера — просто из-за специфики покупателей и схем продажи. Но поставщики оборудования на белорусский «Амкодор» от поставок уже отказываются.





Понятно, что они делают это из-за санкций Евросоюза, а не из-за моральных соображений. Но, на самом деле, в данном случае наличие санкций является скорее отягчающим обстоятельством, дополнительным аргументом в пользу того, чтобы прислушаться к словам людей, которые просят не иметь никаких дел с белорусскими властями.





На фоне уже введенных санкций Евросоюза, Минфина США и готовящихся новых санкционных пакетов контакты с белорусскими властями и без того становятся токсичными.





Потому что стать случайной жертвой разбушевавшегося американского Минфина ради удовольствия продать какой-нибудь станок Минскому тракторному заводу — это так себе перспектива. Сомнительная с точки зрения оптимизации коммерческих рисков. А тут, последовав примеру Yara, можно и риски минимизировать и репутацию улучшить.





Пожертвовав белорусскими поставками, Yara может создать очень опасный прецедент с потенциально тяжелыми последствиями для белорусских властей. Ее отказ от контракта может запустить цепную реакцию, такой парад отказов, как это было в случае со спонсорством чемпионата мира по хоккею, когда пример Nivea оказался таким заразительным.





Трудно сказать, понимают ли белорусские власти все потенциальные последствия. Но, судя по несвойственной им готовности уступать, они это как минимум чувствуют.