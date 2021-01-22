Казакевич: Санкции работают, репрессии для властей уже становятся очень дорогими

– Пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС заявил, что санкции против Беларуси пока не дали никакого эффекта, поскольку на это необходимо больше времени. Согласны с этим мнением?





– Я считаю, эффект уже есть. Санкции – очень важный маркер, как Евросоюз относится к стране. Это влечет последствия в других сферах.





Отменен чемпионат мира по хоккею.





Европейский банк реконструкции и развития объявил о том, что не будет сотрудничать с белорусскими властями и запускать новые проекты. С таким же заявлением выступил Европейский инвестиционный банк.





А это потеря сотен миллионов долларов. Были годы, когда Беларусь получала по таким программам до полутора миллиардов долларов.





Приостановлены или переориентированы программы технической помощи. Это десятки миллионов долларов.





Западные компании теперь очень осторожно относятся к сотрудничеству с белорусскими властями, к инвестициям в страну.





Есть и еще один аспект, который из-за пандемии пока не ощущается. В 2019 году туристы из ЕС (прежде всего, из Польши и Литвы) только через организованный туризм принесли в Беларусь около 250 миллионов долларов.





Понятно, что с теперешним имиджем Беларуси как полицейского государства даже после преодоления пандемии туристы в страну больше не поедут.





Так что эффект уже есть, и он будет ощущаться все больше. Если решение о приостановке финансирования каких-то программ было принято в конце прошлого года, то эффект станет заметен в этом.





– Вместе с тем политзаключенные не освобождены (их количество даже растет), репрессии продолжаются.





– Но такие меры не могут иметь молниеносного эффекта. Понятно, что нужно время, чтобы власти, которые пытаются стабилизировать для себя ситуацию, осознали реальность.





Думаю, без уже принятых санкций размах репрессий был бы большим. Санкции значительно удорожают репрессии для властей. Теперь они понимают, что репрессии несут для них конкретные издержки – экономические, финансовые.

За каждую волну репрессий, дополнительную эскалацию приходится платить деньги.





Из-за санкций репрессии становятся дорогими, что ограничивает их масштаб и глубину.





– ЕС принял три пакета санкций, в том числе экономические. Как вы оцениваете санкции в виде черных списков? Вчера Светлана Тихановская на встрече с президентом Эстонии призвала добавить в них сотрудников ОМОН и ГУБОПиК, судей и бизнесменов.





– Если такие санкции применяются в отношении судей и прокуроров, то они имеют больше символический характер. Но считаю, что они также полезны, т.к. создают психологический ограничитель.





Для бизнесменов подобные санкции более серьезны, т.к. ведут к финансовым потерям.





– В то же время «Беларуськалий» ответил норвежской компании Yara, что готов принять забастовщиков обратно на работу. Выходит, перспектива экономических санкций более действенна?





– К экономическим санкциям нужно относится осторожно, чтобы не перегнуть палку, чтобы избежать отрицательного эффекта для всего населения и страны. В случае масштабных экономических санкций даже после смены власти негативные последствия останутся.





Например, если с «Беларуськалием» многие разорвут контракты, то Беларусь не сможет вернуться на рынок удобрений в прежнем статусе.





И в вопросе применения экономических санкций автоматической связи нет. Власти могут сказать: нам пофиг, после нас хоть потоп. И могут пытаться игнорировать санкции какое-то время.





Вместе с тем, повторюсь, что на данный момент основное, что может сдерживать репрессии – увеличение их стоимости для властей. Чем дороже обходятся репрессии, тем меньше желания их применять и тем больше сопротивление внутри самого госаппарата со стороны руководителей предприятий.





Чем дороже репрессии, тем меньше вероятность их применения, тем меньше их масштабы.